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Мартин Недев от ПМГ-Хасково със сребърен медал от международната олимпиада по изкуствен интелект

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    Мартин Недев отново прослави Хасково с впечатляващо представяне на Международната олимпиада по изкуствен интелект. Възпитаникът на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково завоюва сребърен медал и се превърна в най-силно представилия се български участник в престижното международно състезание.

    Третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект се проведе от 2 до 8 август в Казахстан под патронажа на ЮНЕСКО. В надпреварата участваха ученици от повече от 100 държави и територии, което превръща олимпиадата във второто най-голямо научно състезание в света по брой участващи страни. Олимпиадата е създадена в България през 2024 година и за краткото си съществуване се утвърди като значим международен форум за млади таланти в областта на изкуствения интелект.

    Българският национален отбор се представи успешно, като спечели общо три медала и две почетни грамоти. Сред най-добрите български гимназисти се нареди Мартин Недев, който със своя сребърен медал постигна най-високото класиране сред българските участници. Той изпревари свои връстници и възпитаници на редица престижни гимназии от страната, утвърждавайки се като водещ млад талант в областта на изкуствения интелект.

    Постижението на Мартин е пореден повод за гордост за Хасково и за неговото училище. Със своите знания, подготовка и постоянство той за пореден път доказа, че младите таланти от региона могат успешно да се конкурират с най-добрите ученици от България и света.

     
    Източник: Haskovo.NET

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