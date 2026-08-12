От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Пожарът в Сакар е бил локализиран

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Пожарът, който избухна вчера край тополовградското село Българска поляна, е бил локализиран. Това съобщават от Областна администрация – Хасково. Огънят обхвана територия и в землището на харманлийското село Дрипчево. Шест противопожарни автомобила останаха да дежурят на място през нощта. Към момента остава едно активно огнище, по което екипите продължават работа.

    Засегнатата от пожара площ е около 1300 декара, от които приблизително 1000 декара са смесена гора, а 300 декара са със сухи треви и храсти. В гасенето се включиха горски служители и доброволци.

    „Пожарната опасност в област Хасково остава изключително висока. При червен код за пожароопасност областният управител Тодор Иванов призовава всички граждани на областта към повишено внимание и отговорност – да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени цигари и да не предприемат дейности, които могат да предизвикат пожар. При забелязан дим или огън гражданите трябва незабавно да подават сигнал на телефон 112“, информират от Областна администрация – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
    Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
    Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
    Парижката Света Богородица в пламъци
    Парижката Света Богородица в пламъци
    Пожар в циментовия завод в Димитровград
    Пожар в циментовия завод в Димитровград
    Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
    Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
    Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
    Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
    Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград
    Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Жена пострада при странен инцидент в Ивайловград
    Жена пострада при странен инцидент в Ивайловград
    преди 50 минути
    Задържаха хасковлия с кристал за пушене
    Задържаха хасковлия с кристал за пушене
    преди 56 минути
    Заловиха 35-годишен мъж с близо 20 000 контрабандни артикула
    Заловиха 35-годишен мъж с близо 20 000 контрабандни артикула
    преди 57 минути
    Пореден ден с жълт код за горещо време
    Пореден ден с жълт код за горещо време
    преди 3 часа
    Божидар Саръбоюков с бронз от Европейското. Тентоглу отвя конкуренцията
    Божидар Саръбоюков с бронз от Европейското. Тентоглу отвя конкуренцията
    преди 4 часа
    Сакар отново пламна
    Сакар отново пламна
    преди 17 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Teddy Swims - Apple Juice

    Случаен виц

    Пореден ден с жълт код за горещо време
    Заловиха 35-годишен мъж с близо 20 000 контрабандни артикула

    Откривам, че колкото по-усърдно работя, толкова повече късмет имам. - Томас Джеферсън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Яйчен крем с извара
    Яйчен крем с извара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.