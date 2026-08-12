Пожарът в Сакар е бил локализиран

Пожарът, който избухна вчера край тополовградското село Българска поляна, е бил локализиран. Това съобщават от Областна администрация – Хасково. Огънят обхвана територия и в землището на харманлийското село Дрипчево. Шест противопожарни автомобила останаха да дежурят на място през нощта. Към момента остава едно активно огнище, по което екипите продължават работа.

Засегнатата от пожара площ е около 1300 декара, от които приблизително 1000 декара са смесена гора, а 300 декара са със сухи треви и храсти. В гасенето се включиха горски служители и доброволци.

„Пожарната опасност в област Хасково остава изключително висока. При червен код за пожароопасност областният управител Тодор Иванов призовава всички граждани на областта към повишено внимание и отговорност – да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени цигари и да не предприемат дейности, които могат да предизвикат пожар. При забелязан дим или огън гражданите трябва незабавно да подават сигнал на телефон 112“, информират от Областна администрация – Хасково.