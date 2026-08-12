Заловиха 35-годишен мъж с близо 20 000 контрабандни артикула

35-годишен мъж е бил задържан на АМ“Марица“. Полицаите са проверили товарен автомобил „Мерцедес“, шофиран от мъж от монтанското село Благово. В товарната кола са били намерени 19 832 артикула от различни марки без разрешение на притежателя на правата. Образувано е досъдебно производство.

Безакцизни цигари и стоки на защитени марки са били иззети и на „Капитан Андреево“. При проверка на турски автобус „Мерцедес“, пътуващ за Румъния, са били конфискувани общо 11 380 къса цигари без бандерол от различни марки и 426 артикула с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Собствениците им – единият от водачите и двама пътници са ги предали на разследващите с протоколи. Съставени са актове. Същия ден пътните полицаи от РУ Димитровград също са иззели стоки на защитени търговски марки.