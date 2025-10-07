От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Иззеха 347 „маркови“ ментета и цигари от турски автобус

Стоки с лого на защитени марки иззеха криминалисти и пътни полицаи на АМ „Марица“, съобщиха от полицията. Вчера около 03:00 часа на км. 111 в посока пътен възел за Свиленград полицейските служители са извършили проверка на турски автобус, управляван от 63-годишен.

При щателна проверка в товарната кола са намерени 347 текстилни артикула и парфюми с надпис и лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. 47-годишният помощник-шофьор признал, че стоките и 200 къса безакцизни цигари са негови и ги е предал с протокол на разследващите. Съставен е акт по Закона за акцизите и данъчните складове.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Над 2 килограма и половина контрабандни златни изделия и накити откриха на Капитан Андреево
Над 2 килограма и половина контрабандни златни изделия и накити откриха на Капитан Андреево
Автобус с ученици закъса в снежните преспи край хасковското село Маслиново
Автобус с ученици закъса в снежните преспи край хасковското село Маслиново
Как фейсбук "изяде" билетчето на рейса
Как фейсбук "изяде" билетчето на рейса
Задържаха дипломатически автомобил с контрабандни стоки на Капитан Андреево
Задържаха дипломатически автомобил с контрабандни стоки на Капитан Андреево
Над 200 хил. къса контрабандни цигари заловени при акция
Над 200 хил. къса контрабандни цигари заловени при акция

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха пиян водач и двама дрогирани в Хасковско
Задържаха пиян водач и двама дрогирани в Хасковско
преди 59 минути
Водач без книжка заплаши пътен полицай при опит за проверка за алкохол и дрога
Водач без книжка заплаши пътен полицай при опит за проверка за алкохол и дрога
преди 1 час
Арестуваха четирима за наркотици в Хасковска обалст
Арестуваха четирима за наркотици в Хасковска обалст
преди 1 час
Облачно и дъждовно, с продължителни и интензивни валежи
Облачно и дъждовно, с продължителни и интензивни валежи
преди 3 часа
Учебни коли се струпват на бул. „Илинден“, защото от там започват шофьорските изпити
Учебни коли се струпват на бул. „Илинден“, защото от там започват шофьорските изпити
преди 18 часа
Представят в Хасково балетния спектакъл „Змеят и голямата балетна бъркотия“
Представят в Хасково балетния спектакъл „Змеят и голямата балетна бъркотия“
преди 21 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Волева - Ето Ме / Voleva - Eto Me

Случаен виц

Задържаха пиян водач и двама дрогирани в Хасковско

Идеята не носи отговорност за хората, които вярват в нея. - Дон Маркис

Последни обяви

Случайна рецепта

Празничен фасул
Празничен фасул

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини