Иззеха 347 „маркови“ ментета и цигари от турски автобус

Стоки с лого на защитени марки иззеха криминалисти и пътни полицаи на АМ „Марица“, съобщиха от полицията. Вчера около 03:00 часа на км. 111 в посока пътен възел за Свиленград полицейските служители са извършили проверка на турски автобус, управляван от 63-годишен.

При щателна проверка в товарната кола са намерени 347 текстилни артикула и парфюми с надпис и лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. 47-годишният помощник-шофьор признал, че стоките и 200 къса безакцизни цигари са негови и ги е предал с протокол на разследващите. Съставен е акт по Закона за акцизите и данъчните складове.