Пловдивските магистрати потвърдиха ареста на турски шофьор, задържан с голямо количество контрабандни стоки

Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо турския шофьор Мурат Качар.  Той  е привлечен като обвиняем за  това, че на 15.08.2025 г. през ГКПП „Капитан Андреево“ с автобус марка „Мерцедес“ пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери на обща стойност 149 276,01 евро, с левова равностойност 291 958,50 лева.

Пловдивският апелативен съд прецени, че жалбата на турския шофьор за промяна на мярката му за неотклонение е неоснователна и я остави без уважение. По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, събрани са различни по вид доказателства, разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства, изготвена е експертиза. Изводимото от доказателствата формира  подозрение, че задържаният е автор на престъплението, в което е обвинен и за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години и „глоба“ от 20 000 лв. до 100 000 лв. 

Съдът прецени, че съществува реална опасност Качар да се укрие. Той изначално се е опитал да осуети установяването на престъплението, като не е спрял за проверка на стоп палка, за което е санкциониран по административен ред. Налице са и свидетелски показания, че автобусът е спрял „ след кратко преследване“.  Обвиняемият веднъж е бил обявен (на 06.01.2026 г.) за общодържавно издирване.

Той е чужд гражданин, който няма регистриран адрес на пребиваване нито в страната ни, нито в друга страна- член на ЕС. Вероятността да се укрие, за да осуети  наказателното преследване, респективно - ангажиране на наказателната му отговорност, е реална. 
Апелативният съд намира за обоснован и правилен извода на окръжния съд, че най-адекватна в случая е мярка за неотклонение е „задържане под стража“.

Определението на апелативните магистрати е окончателно.



Източник: Haskovo.NET

