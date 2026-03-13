Мъж с 10 присъди остава в ареста след обвинение за държане и разпространение на наркотици

    51-годишният Атанас Теодошев остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това реши днес съдия Тошка Иванова от Окръжен съд – Хасково.

    Свиленградчанинът, който се занимава със земеделие и животновъдство, е с богато съдебно минало. Той има 10 присъди – повечето са за държане на наркотици, но също за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Настоящото обвинение е за държане и разпространение на наркотици в условията на опасен рецидив, извършени в периода от 10 до 11 март 2026 г. в Свиленград.

    В къща в крайграничния град, обитавана от мъжа, са открити четири вида наркотици с общо тегло 32,19 грама – метамфетамин, марихуана, хероин и кокаин, на обща стойност 648,48 евро. Имотът му бил предоставен от възрастна зъболекарка от Свиленград с цел той да пребивава в него и да го ремонтира. Край къщата били заловени двама мъже, на които Теодошев продал 0,27 грама метамфетамин на стойност 9,66 евро.

    Прокурорът по делото Цвета Пазаитова пледира обвиняемият да остане в ареста, защото не само че е налице обосновано предположение за авторството на деянието, но и в случая се касае за лице с висока степен на обществена опасност, произтичаща от множеството осъждания. Освен това настоящото престъпление е извършено в рамките на 5-годишния изпитателен срок на предходна условна присъда, а срещу обвиняемия има и други висящи производства.

    Служебният защитник на Теодошев – адвокат Георги Велков, поиска клиентът му да бъде освободен с мярка „домашен арест“ или „парична гаранция“ в поносим размер. Заяви, че обвиняемият споделил, че само двата вида наркотици – марихуана и кокаин, били негови за лична употреба. Другите два вида били на други хора, тъй като и други лица имали ключ за жилището, като те употребявали и разпространявали дрога.

    От своя страна Теодошев заяви: „Всичко е нагласено. На никой не съм продавал нищо. Потребител съм на марихуана, признавам. Кокаин употребявам в редки случаи, по празници“. Той също настоя за по-лека мярка.

    В крайна сметка съдия Иванова прецени, че най-адекватната мярка е „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 19.03.2026 г. от 10:00 ч. При доказване на вина законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Обсъдиха публично Стратегията за развитие на културата в Община Хасково
    Обсъдиха публично Стратегията за развитие на културата в Община Хасково
    преди 2 часа
    Психолози ще помагат на онкоболни жени да се преборят със случаи на насилие и дискриминация
    Психолози ще помагат на онкоболни жени да се преборят със случаи на насилие и дискриминация
    преди 3 часа
    Откриха иновативен кабинет по английски език в ОУ „Шандор Петьофи“
    Откриха иновативен кабинет по английски език в ОУ „Шандор Петьофи“
    преди 5 часа
    Исторически „напредък“ – партиите прекратиха консултациите за СИК на секция номер 2
    Исторически „напредък“ – партиите прекратиха консултациите за СИК на секция номер 2
    преди 6 часа
    Заловиха двама с наркотици в Харманли
    Заловиха двама с наркотици в Харманли
    преди 8 часа
    Иззеха 450 стоки менте от петима пътници в автобус
    Иззеха 450 стоки менте от петима пътници в автобус
    преди 8 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Poli Genova - Моята душа

    Случаен виц

    Психолози ще помагат на онкоболни жени да се преборят със случаи на насилие и дискриминация
    Обсъдиха публично Стратегията за развитие на културата в Община Хасково

    Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия, е устата. - Чудомир

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пилешка супа с лук и моркови
    Пилешка супа с лук и моркови

