Мъж с 10 присъди остава в ареста след обвинение за държане и разпространение на наркотици

51-годишният Атанас Теодошев остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това реши днес съдия Тошка Иванова от Окръжен съд – Хасково.

Свиленградчанинът, който се занимава със земеделие и животновъдство, е с богато съдебно минало. Той има 10 присъди – повечето са за държане на наркотици, но също за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Настоящото обвинение е за държане и разпространение на наркотици в условията на опасен рецидив, извършени в периода от 10 до 11 март 2026 г. в Свиленград.

В къща в крайграничния град, обитавана от мъжа, са открити четири вида наркотици с общо тегло 32,19 грама – метамфетамин, марихуана, хероин и кокаин, на обща стойност 648,48 евро. Имотът му бил предоставен от възрастна зъболекарка от Свиленград с цел той да пребивава в него и да го ремонтира. Край къщата били заловени двама мъже, на които Теодошев продал 0,27 грама метамфетамин на стойност 9,66 евро.

Прокурорът по делото Цвета Пазаитова пледира обвиняемият да остане в ареста, защото не само че е налице обосновано предположение за авторството на деянието, но и в случая се касае за лице с висока степен на обществена опасност, произтичаща от множеството осъждания. Освен това настоящото престъпление е извършено в рамките на 5-годишния изпитателен срок на предходна условна присъда, а срещу обвиняемия има и други висящи производства.

Служебният защитник на Теодошев – адвокат Георги Велков, поиска клиентът му да бъде освободен с мярка „домашен арест“ или „парична гаранция“ в поносим размер. Заяви, че обвиняемият споделил, че само двата вида наркотици – марихуана и кокаин, били негови за лична употреба. Другите два вида били на други хора, тъй като и други лица имали ключ за жилището, като те употребявали и разпространявали дрога.

От своя страна Теодошев заяви: „Всичко е нагласено. На никой не съм продавал нищо. Потребител съм на марихуана, признавам. Кокаин употребявам в редки случаи, по празници“. Той също настоя за по-лека мярка.

В крайна сметка съдия Иванова прецени, че най-адекватната мярка е „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 19.03.2026 г. от 10:00 ч. При доказване на вина законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

Анета Кутелова