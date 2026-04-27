От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Руско знаме до българския трибагреник в квартал „Бадема“ предизвика коментари в Хасково

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Жителите на хасковския квартал „Бадема“ осъмнаха с необичайна гледка, след като руският флаг бе развят редом до българското национално знаме на тераса в блок 13.

    Кадрите с двата символа бързо обиколиха социалните мрежи и се превърнаха в основна тема за дискусия сред местните жители. Повечето минувачи спираха погледите си върху фасадата, а един от очевидците сподели с ирония в интернет, че сутрешната гледка го е накарала да се запита дали фронтът не се е преместил до съседния блок, преди да се сети за политическата обстановка след последните избори.

    Случаят повдига и сериозния въпрос за законовите рамки при поставянето на чужди държавни символи. Според Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, националният трибагреник се издига задължително на държавни и общински сгради, но законът не забранява на частни лица да поставят чужди флагове върху своите имоти, стига това да не накърнява добрите нрави или да не представлява престъпление. На обществени сгради обаче знаме на чужда държава може да бъде поставено само в съчетание с българското национално знаме и то при посещения на официални делегации или международни прояви, като българското знаме винаги заема почетното място.

    В случая с жилищния блок в „Бадема“ собственикът е действал в рамките на личното си пространство, макар и изборът му да провокира смесени реакции и политически тълкувания сред съгражданите му в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (6)

    • 1
      От
      откачалки пълно
      19 -24
      15:35, 27 апр 2026
      Който иска да заминава веднага за Руzия. И без тов... Виж коментара
      Отговор
      • Бъ
        бъзз
        10 -4
        16:15, 27 апр 2026
        Бързо ги определяш тия работи!
        Ама по твоя си начин, пък го предлагаш на всички!
      • Не
        не на всички, повечето са нормални
        3 -6
        16:32, 27 апр 2026
        Предлагам го само на откачалки като тебе
      • Пъ
        Пъпеша
        3 -2
        16:44, 27 апр 2026
        Те и в Украйна търсят споко даже и пари дават
    • 2
      Пъ
      Пъпеша
      3 0
      16:42, 27 апр 2026
      Пич сложи и украинското знаме и кажи на всички интересуващи се че на терасата разиграваш бойни действия с пластмасови войници.
      Отговор
    • 3
      Фъ
      ФъсПъс
      1 0
      16:53, 27 апр 2026
      Е тъпунгери прости противопоставяне му е майката разделяй и владей.Така и не се намери един тъпанар да ревне че цените за пет месеца станаха почти два пъти по високи за бензин нафта ток няма да говоря.Ама стане ли някъде конфликт и веднага кликата диванни оператори на лаптопи се разревава.Особено активни са тия с тротинетките и бръснатите крака
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хасковски таланти от школата „Вале" покориха националния връх в състезание по роботика
    преди 14 минути
    преди 26 минути
    преди 32 минути
    преди 1 час
    преди 2 часа
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Pentatonix - Meet Me Next Christmas

    Случаен виц

    445 безработни са започнали работа през март
    Изложбата „Прогонването“ идва в Хасково

    Истината е не да ходиш по водата или да летиш по въздуха, а да стъпваш здраво на земята. - Китайскa пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Супа със скариди
    Супа със скариди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.