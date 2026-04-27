Руско знаме до българския трибагреник в квартал „Бадема“ предизвика коментари в Хасково

Жителите на хасковския квартал „Бадема“ осъмнаха с необичайна гледка, след като руският флаг бе развят редом до българското национално знаме на тераса в блок 13.

Кадрите с двата символа бързо обиколиха социалните мрежи и се превърнаха в основна тема за дискусия сред местните жители. Повечето минувачи спираха погледите си върху фасадата, а един от очевидците сподели с ирония в интернет, че сутрешната гледка го е накарала да се запита дали фронтът не се е преместил до съседния блок, преди да се сети за политическата обстановка след последните избори.

Случаят повдига и сериозния въпрос за законовите рамки при поставянето на чужди държавни символи. Според Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, националният трибагреник се издига задължително на държавни и общински сгради, но законът не забранява на частни лица да поставят чужди флагове върху своите имоти, стига това да не накърнява добрите нрави или да не представлява престъпление. На обществени сгради обаче знаме на чужда държава може да бъде поставено само в съчетание с българското национално знаме и то при посещения на официални делегации или международни прояви, като българското знаме винаги заема почетното място.

В случая с жилищния блок в „Бадема“ собственикът е действал в рамките на личното си пространство, макар и изборът му да провокира смесени реакции и политически тълкувания сред съгражданите му в Хасково.