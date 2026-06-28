Пожарникари спасиха котенце, влязло в двигател на кола

Екип на пожарната и служители на полицията в Хасково се отзоваха на необичаен сигнал за спасяването на малко котенце, заклещено в двигателя на лек автомобил. Инцидентът се разигра днес по обяд на оживения паркинг на голям хипермаркет в града и бързо привлече вниманието на десетки преминаващи граждани.

Драмата започнала, след като случайна минувачка забелязала как безпомощното животинче влиза под капака на паркирана „Мазда“. Жената реагирала бързо и съобразително оставила бележка на предното стъкло, за да предупреди шофьора и да предотврати трагедия при потеглянето на автомобила.

При завръщането си водачът видял съобщението и незабавно вдигнал предния капак. След като опитите му самостоятелно да извади котката се оказали неуспешни, на спешния телефон 112 бил подаден сигнал за помощ. На място веднага пристигнали огнеборци и полицейски патрул. Благодарение на бързата и професионална намеса на хасковските пожарникари, уплашеното четириного бе извадено невредимо от моторното отделение.

Благородната акция завърши с щастлив край и бе изпратена с одобрения и усмивки от насъбралите се на мястото граждани.