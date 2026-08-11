Вратар на „Димитровград“ премина в редиците на „Левски“

Алекс Койнов е преминал в столичния футболен клуб „Левски“. Това съобщават на официалния си сайт от ФК „Димитровград 1947“. Стражът бе част от тима от „Бригадирския град“ преди да облече синия екип. Койнов ще играе за дубъла на столичани.

„Вратарят на ФК Димитровград 1947 Алекс Койнов направи важна крачка в своето футболно развитие. Младият страж премина в отбора на Левски (София), където ще бъде част от дублиращия отбор на „сините““, казват от клуба.

Оттам допълват, че младият вратар е оставил отлични впечатления с изявите си под рамката на вратата на димитровградчани.

„През изминалия сезон той неведнъж демонстрира увереност, рефлекс и характер, като с намесите си помогна на отбора в редица срещи“, казват още от ФК „Димитровград 1947“.

Алекс е част от школата на Бригада (Димитровград), след което преминава в отбора на „Димитровград 1947“.

„От Димитровград до „Герена“ пътят продължава. Успех, Алекс! Гордеем се с теб и вярваме, че най-доброто тепърва предстои!“, споделят от димитровградския клуб.