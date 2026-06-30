„Димитровград“ ще играе контрола с „Берое“

Отборът на „Димитровград“ ще изиграе още една контрола. Предварително бе обявено, че тимът ще има 4 контроли, но след промените те стават 5. Димитровградчани започват лятната си подготовка тази вечер. Първото занимание е на стадион „Миньор“ от 18:30 часа.

Първата контрола пък ще бъде на 4 юли. Това е и допълнителната проверка в програмата на „синьо-жълтите“. Двубоят ще бъде с втородивизионния „Берое“. Заради този мач на практика настъпи рокада в програмата на димитровградчани.

Приятелската среща с Марица (Милево) бе изместена от 4-ти за 11-ти юли.

„Поради този факт отпадна и проверката с Атлетик (Куклен), която щеше да представлява участие в тристранен турнир, включващ и Родопа (Смолян)“, пишат от клуба на официалния си сайт.

Димитровградчани намериха опонент и за последната свободна дата за контролна среща. На 1-ви август те ще срещнат представителя на Областната група на Пловдив „Борислав“ (Първомай).

Ето и пълен списък с приятелски срещи на „Димитровград“ след направените промени:

– 4 юли, събота – Димитровград – Берое

– 11 юли, събота – Димитровград – Марица (Милево)

– 18 юли, събота – Димитровград – Розова долина (Казанлък)

– 25 юли, събота – Димитровград – Локомотив II (Пловдив)

– 1 август, събота – Димитровград – Борислав (Първомай)