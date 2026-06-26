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„Сцена на края на града“: Студенти от ЮЗУ носят духа на Уди Алън в Хасково със „Сентръл Парк Уест“

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    Пореден ден на творчески предизвикателства пред гостуващите студентски трупи на фестивала „Сцена на края на града“.

    След снощното представление на класа на проф. д-р Атанас Атанасов от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и нестихващите аплодисменти за „Казимир и Каролине“ на режисьора Владислав Стоименов, днес сцената е готова да посрещне героите на Уди Алън в „Сентръл Парк Уест“. Актьорите, които излизат в 21:00 часа на „Сцена на края на града“ са от класа на Огнян Спиров и гл.ас.д-р Биляна Дилова от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

    Веднага след това започва първото „Малко нощно писане“ с Елин Рахнев. Не пропускайте шанса да станете част от първата работилница по писане, водена от поета и драматург Рахнев, за да се потопите в атмосферата на фестивала, да създадете нови текстове и да споделите своя глас в обща творческа среда.

    Записването е задължително поради ограничен брой места –  на имейл: haskovotheater@gmail.com

    Такса за участие няма.

    Източник: Haskovo.NET

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