Студентският театрален фестивал „Сцена на края на града“ ще се проведе от 22 до 28 юни в Хасково

Театър, музика и танци на открита сцена всяка вечер от 21:00 часа в парк „Ямача“. Започва „Сцена на края на града“. Това е младежкият послеслов на театралния фестивал „Театър, обичам те!“, който се провежда в момента в Хасково.

Петото издание на Студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“ стартира в понеделник на зелената сцена в парк „Ямача“ в Хасково.

За първи път освен най-добрите постановки на студентите от класовете по актьорско майсторство от висшите училища в България, сега на „Сцена на края на града“ ще се проведе „Голямото нощно четене“. Това е новият елемент в програмата на най-емоционалния театрален фестивал. И отново всички са поканени!

„Въпреки трудностите през тази година, фестивалът ще го има, за което благодарим на Община Хасково. Защото редица фестивали в страната няма да се проведат тази година, за щастие нашите два фестивала „Театър, обичам те!“ и „Сцена на края на града“ ги случваме, за което сме безкрайно щастливи, надяваме се, че и публиката ще бъде“, каза директорът на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов.

Днес той, кметът на Община Хасково Станислав Дечев и председателят на АРСР Милена Трендафилова представиха програмата на „Сцена на края на града“.

„Радвам, че успяваме за пета поредна година да правим фестивала. Това е едно от най-силните събития за студентите в цялата страна, които завършват театрално изкуство. Благодаря на Театъра и на АРСР. Тази чудесна идея е тяхна и заедно я развихме. Така доказахме, че това е най-добрият екип, който може да осъществени „Сцена на края на града“, каза кметът на Хасково Станислав Дечев. Той подчерта, че интересът към студентския фестивал е все по-голям и вече не само завършващите актьори, но и тези от по-малките курсове, искат да играят свои представления на „Сцена на края на града“.

Студентският театрален фестивал в Хасково е своеобразна „борса“ за актьори, където режисьори и директори на театри могат да открият бъдещите звезди, които излизат на хасковска сцена.

А публиката – тя от понеделник до неделя може да открие своите бъдещи актьори-любимци и да се наслади на постановките на най-добрите класове от висшите театрални школи в страната.

Всички са поканени!

ПРОГРАМА „СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА“ – 2026

22.06. „Целувайки умирам"

по „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и Саманта Нюмън

Режисура: проф. д-р Възкресия Вихърова и доц. д-р Ася Иванова

Студенти с художествен ръководител гл. ас. Д-р Десислава Шпатова

Нов български университет