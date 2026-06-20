Студентският театрален фестивал „Сцена на края на града“ ще се проведе от 22 до 28 юни в Хасково

Петото издание на Студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“ стартира в понеделник на зелената сцена в парк „Ямача“ в Хасково.
Театър, музика и танци на открита сцена всяка вечер от 21:00 часа в парк „Ямача“. Започва „Сцена на края на града“. Това е младежкият послеслов на театралния фестивал „Театър, обичам те!“, който се провежда в момента в Хасково.
И отново нещо ново за публиката.
За първи път освен най-добрите постановки на студентите от класовете по актьорско майсторство от висшите училища в България, сега на „Сцена на края на града“ ще се проведе „Голямото нощно четене“. Това е новият елемент в програмата на най-емоционалния театрален фестивал. И отново всички са поканени!
„Въпреки трудностите през тази година, фестивалът ще го има, за което благодарим на Община Хасково. Защото редица фестивали в страната няма да се проведат тази година, за щастие нашите два фестивала „Театър, обичам те!“ и „Сцена на края на града“ ги случваме, за което сме безкрайно щастливи, надяваме се, че и публиката ще бъде“, каза директорът на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов.
Днес той, кметът на Община Хасково Станислав Дечев и председателят на АРСР Милена Трендафилова представиха програмата на „Сцена на края на града“.
„Радвам, че успяваме за пета поредна година да правим фестивала. Това е едно от най-силните събития за студентите в цялата страна, които завършват театрално изкуство. Благодаря на Театъра и на АРСР. Тази чудесна идея е тяхна и заедно я развихме. Така доказахме, че това е най-добрият екип, който може да осъществени „Сцена на края на града“, каза кметът на Хасково Станислав Дечев. Той подчерта, че интересът към студентския фестивал е все по-голям и вече не само завършващите актьори, но и тези от по-малките курсове, искат да играят свои представления на „Сцена на края на града“.
Студентският театрален фестивал в Хасково е своеобразна „борса“ за актьори, където режисьори и директори на театри могат да открият бъдещите звезди, които излизат на хасковска сцена.
А публиката – тя от понеделник до неделя може да открие своите бъдещи актьори-любимци и да се наслади на постановките на най-добрите класове от висшите театрални школи в страната.
Всички са поканени!
ПРОГРАМА „СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА“ – 2026
22.06. „Целувайки умирам"
по „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и Саманта Нюмън
Режисура: проф. д-р Възкресия Вихърова и доц. д-р Ася Иванова
Студенти с художествен ръководител гл. ас. Д-р Десислава Шпатова
Нов български университет
23:06. „Съкровището"
Танцов спектакъл
Авторски спектакъл на Татяна Соколова
Спектакълът е продукт на модул „Танцов театър“ с участието на студенти от различни класове
Нов български университет
24.06. „Апартамент 19“
Танцов спектакъл
Автор и хореограф на представлението: Александър Манджуков
Студенти с художествен ръководител доц. д-р Александър Манджуков
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
25.06. „Казимир и Каролине“
от Йордан фон Хорват
Режисура: Владислав Стоименов
Студенти с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
26.06. „Сентръл Парк Уест“
от Уди Алън
Режисура: Огнян Спиров и Биляна Дилкова
Студенти с художествени ръководители доц. Огнян Спиров и гл.ас.д-р Биляна Дилова
Югозападен университет „Неофит Рилски“
27.06. „Чудното пътуване на господин Бианки”
По мотиви на Джани Родари
Режисура и драматизация: Румен Гаванозов и Мила Коларова
Спектакълът е реализиран, като част от продуцентската дейност на Университетски театър НБУ и е в сферата на кукленото театрално изкуство и театър на обекта
Нов български университет
28.06. „Оркестърът”
от Жан Ануи
Режисура: Олег Степанов
Студенти с художествен ръководител Башар Рахал
Театрален колеж „Любен Гройс“