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Студентският театрален фестивал „Сцена на края на града“ ще се проведе от 22 до 28 юни в Хасково

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    Петото издание на Студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“ стартира в понеделник на зелената сцена в парк „Ямача“ в Хасково.

    Театър, музика и танци на открита сцена всяка вечер от 21:00 часа в парк „Ямача“. Започва „Сцена на края на града“. Това е младежкият послеслов на театралния фестивал „Театър, обичам те!“, който се провежда в момента в Хасково.

    И отново нещо ново за публиката. 

    За първи път освен най-добрите постановки на студентите от класовете по актьорско майсторство от висшите училища в България, сега на „Сцена на края на града“ ще се проведе „Голямото нощно четене“. Това е новият елемент в програмата на най-емоционалния театрален фестивал. И отново всички са поканени!

    „Въпреки трудностите през тази година, фестивалът ще го има, за което благодарим на Община Хасково. Защото редица фестивали в страната няма да се проведат тази година, за щастие нашите два фестивала „Театър, обичам те!“ и „Сцена на края на града“ ги случваме, за което сме безкрайно щастливи, надяваме се, че и публиката ще бъде“, каза директорът на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов.

    Днес той, кметът на Община Хасково Станислав Дечев и председателят на АРСР Милена Трендафилова представиха програмата на „Сцена на края на града“.

    „Радвам, че успяваме за пета поредна година да правим фестивала. Това е едно от най-силните събития за студентите в цялата страна, които завършват театрално изкуство. Благодаря на Театъра и на АРСР. Тази чудесна идея е тяхна и заедно я развихме. Така доказахме, че това е най-добрият екип, който може да осъществени „Сцена на края на града“, каза кметът на Хасково Станислав Дечев. Той подчерта, че интересът към студентския фестивал е все по-голям и вече не само завършващите актьори, но и тези от по-малките курсове, искат да играят свои представления на „Сцена на края на града“.

    Студентският театрален фестивал в Хасково е своеобразна „борса“ за актьори, където режисьори и директори на театри могат да открият бъдещите звезди, които излизат на хасковска сцена.

    А публиката –  тя от понеделник до неделя може да открие своите бъдещи актьори-любимци и да се наслади на постановките на най-добрите класове от висшите театрални школи в страната.

    Всички са поканени!

    ПРОГРАМА „СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА“ – 2026

    22.06. „Целувайки умирам"

    по „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и Саманта Нюмън

    Режисура: проф. д-р Възкресия Вихърова и доц. д-р Ася Иванова

    Студенти с художествен ръководител гл. ас. Д-р Десислава Шпатова

    Нов български университет

    23:06. „Съкровището"

    Танцов спектакъл

    Авторски спектакъл на Татяна Соколова

    Спектакълът е продукт на модул „Танцов театър“ с участието на студенти от различни класове

    Нов български университет

    24.06. „Апартамент 19“

    Танцов спектакъл

    Автор и хореограф на представлението: Александър Манджуков

    Студенти с художествен ръководител доц. д-р Александър Манджуков

    Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

    25.06. „Казимир и Каролине“

    от Йордан фон Хорват

    Режисура: Владислав Стоименов

    Студенти с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов

    Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

    26.06. „Сентръл Парк Уест“

    от Уди Алън

    Режисура: Огнян Спиров и Биляна Дилкова

    Студенти с художествени ръководители доц. Огнян Спиров и гл.ас.д-р Биляна Дилова

    Югозападен университет „Неофит Рилски“

    27.06. „Чудното пътуване на господин Бианки”

    По мотиви на Джани Родари

    Режисура и драматизация: Румен Гаванозов и Мила Коларова

    Спектакълът е реализиран, като част от продуцентската дейност на Университетски театър НБУ и е в сферата на кукленото театрално изкуство и театър на обекта

    Нов български университет

    28.06. „Оркестърът”

    от Жан Ануи

    Режисура: Олег Степанов

    Студенти с художествен ръководител Башар Рахал

    Театрален колеж „Любен Гройс“

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