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Хасково е сцена на младост, театър, музика, изкуство – започна „Сцена на края на града“

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    „Всяка година доказваме, че нещо направено със сърце, е направено добре“. С тези думи директорът на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов откри петото издание на най-креативния театрален фестивал „Сцена на края на града“ Хасково 2026.

    Единствената в България сцена за студенти, завършващи Висшите театрални училища, от снощи до неделя ще представи най-доброто от най-добрите класове по актьорско майсторство, съобщиха от Община Хасково.

    А петото издание на „Сцена на края на града“ беше повод на директора на театъра да благодари: на партньорите си – екипа на Алианса за регионално сътрудничество и развитие за това, че смелата мечта се е превърнала в „Сцена на края на града“, на Община Хасково и на кмета Станислав Дечев за безценната помощ през годините. „Един такъв фестивал се прави с много вдъхновение и любов към изкуството, но и с партньори, които вярват. А г-н Дечев повярва в нас!“, каза Стелиян Николов. Той благодари на екипа на театъра, защото за да я има магията на сцената, но зад нея стои и много работа, която остава скрита зад завесата.

    Директорът на театъра изпрати най-искрените си благодарности и поклон и на хасковската публика и завърши с думите: „Светът в момента може да е футбол, но Хасково е театър и кино“. Така той открехна още една завеса – тази на предстоящия Втори фестивал на българското кино, който Община Хасково организира веднага след „Сцена на края на града“.

    Снощи първи на сцена под звездното небе на Хасково излязоха студентите от Нов български университет. Те плениха стотиците зрители с изключителния спектакъл „Целувайки умирам“ по „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и Саманта Нюмън.

    Днес „Сцена на края на града“ ще представи „Съкровището“ – авторски танцов спектакъл на Татяна Соколова, продукт на модул „Танцов театър“ с участието на студенти от различни класове от Нов български университет.

    В сряда на Сцената излизат студентите от Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ с танцовия спектакъл „Апартамент 19“ – автор и хореограф на представлението: Александър Манджуков.

    Началото на всички представления е 21:00 часа, парк Ямача.

    Източник: Haskovo.NET

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