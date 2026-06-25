„Сцена на края на града“ надграждането: „Малко нощно писане“ с Елин Рахнев

В рамките на Студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“ 2026 – всички са поканени на специална литературна работилница, посветена на силата и магията на нощното писане, съобщиха от Община Хасково.

Водещ на работилницата ще бъде поетът и драматург Елин Рахнев – автор на стихосбирките „Съществувам“, „Развяване на минзухара“, „Октомври“, „Канела“ и на пиесите „Боб“, „Флобер“, „Прозорецът на Йонеско“, „Кукувицата“, „Фенове“ и „Маршрутка“. Рахнев е известен със своята чувствителност към социалните теми, умението да изгражда сложни характери и смелото експериментиране с формата. Пиесите и стиховете му са преведени на над 20 езика. Носител е на редица награди, сред които Голямата награда „Орфей“ на Международния фестивал на поезията „Орфей“ – Пловдив 2025 за изключителен принос към поезията.

Независимо дали сте начинаещ или опитен автор, „Малко нощно писане“ ще ви даде възможност да се потопите в атмосферата на фестивала, да създадете нови текстове и да споделите своя глас в обща творческа среда.

Записването за участие е задължително поради ограничен брой места – на имейл: haskovotheater@gmail.com.

Такса за участие няма.

„Очакваме ви – утре, 26 юни, от 22:30 часа на откритата сцена на Ямача!", призоваха от Община Хасково.