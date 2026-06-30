Хасково вече мечтае за „Сцена на края на града“ 2027

Студентският театрален фестивал „Сцена на края на града“ вече е в театралната история на Хасково, на ДКТ „Иван Димов“ и на Висшите училища, чиито студенти излязоха на нашата сцена.

Часове след падането на завесата след „Оркестърът“ на талантливите момичета и момчета от класа на Башар Рахал от Театрален колеж „Любен Гройс“, организаторите обявиха и големите награди.

Грамотите и специалните плакети, дело на доц. Емил Бачийски от Националната художествена академия, отпътуваха за София, защото и двамата отличени, впечатлили журито с ролите си, са студенти от Нов български университет.

Голямата награда за поддържаща женска роля отива при Ивалина Здравкова за ролята на кондукторката Тротина в „Чудното пътуване на господин Бианки“.

Голямата награда за поддържаща мъжка роля печели Мартин Димитров за ролята на г-н Дзурлети от същото представление.

За седем дни Хасково посрещна десетки бъдещи театрални и кино звезди от всички Висши училища в България, където се изучава актьорско майсторство. Практически уъркшоп с Християна Стоименова – актриса, културен предприемач и продуцент и с режисьора Виктор Божинов, „Малко нощно писане“ с Елин Рахнев, музика на живо под звездите със звездите от студентските спектакли, много театър, сълзи от смях изпълниха нощите на Хасково във времето на петото издание на „Сцена на края на града“.