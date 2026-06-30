От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

36 °C

Унищожават близо половин тон негодно свинско месо и карантии в Хасково

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са възбранени при извършена проверка в месопреработвателно предприятие в град Хасково, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В хода на проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково е установено, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти.

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред. При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта – неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика.

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия.

Българската агенция по безопасност на храните продължава да осъществява засилен официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране безопасността на храните и защита здравето на потребителите.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ба
    бай Танас общественик
    4 0
    14:03, 30 юни 2026
    500-600 бракуваха а преди това колко тона се изяде от гражданите в един голям супермаркет на кайма и ястия от топлата витрина.?
    Защо не питате в тая жега защо някои квартали в северната част на града от сутринта са без вода каква е причината ?
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасково вече мечтае за „Сцена на края на града“ 2027
Хасково вече мечтае за „Сцена на края на града“ 2027
преди 4 минути
Б.Т.Р. и P.I.F. са звездите на Haskovo ROCK 2026, фестът подкрепя каузата на Мирослав Динков
Б.Т.Р. и P.I.F. са звездите на Haskovo ROCK 2026, фестът подкрепя каузата на Мирослав Динков
преди 16 минути
Хасково посреща юли с кино, рок, изложби и богата културна програма
Хасково посреща юли с кино, рок, изложби и богата културна програма
преди 39 минути
#ДетективътНаДоброто Георги Ненов тръгна по следите на новата екопътека в с. Мандра
#ДетективътНаДоброто Георги Ненов тръгна по следите на новата екопътека в с. Мандра
преди 1 час
„Димитровград“ ще играе контрола с „Берое“
„Димитровград“ ще играе контрола с „Берое“
преди 2 часа
Служителка задигна 7300 евро и злато от заложна къща
Служителка задигна 7300 евро и злато от заложна къща
преди 4 часа

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Истории извън новините - Дарба в тишината, връщаща смеха в забравено родопско село

Случаен виц

Хасково вече мечтае за „Сцена на края на града“ 2027
#ДетективътНаДоброто Георги Ненов тръгна по следите на новата екопътека в с. Мандра

Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта. -Сидни Смит

Последни обяви

Случайна рецепта

Кроасани от бутер тесто
Кроасани от бутер тесто

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.