„Целувайки умирам“ на старта на „Сцена на края на града“

С класическа романтика и много ентусиазъм започва петото издание на Студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“ Хасково 2026, съобщиха от Община Хасково.

Тази вече Ямача оживява, а звездите над Хасково ще осветят откритата сцена, където първото представление е за Нов български университет.

С „Целувайки умирам“ по „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и Саманта Нюмън студентите с художествен ръководител гл. ас. д-р Десислава Шпатова ще поставят началото на емблематичния фестивал. Режисьори на постановката са проф. д-р Възкресия Вихърова и доц. д-р Ася Иванова.

От днес до неделя вечерта – от 21:00 часа сцената е на Ямача, а входът е свободен!

P.S. Планирайте си отсега за вторник:

23 юни – " Съкровището“ – Авторски танцов спектакъл на Татяна Соколова. Един продукт на модул „Танцов театър“ с участието на студенти от различни класове от Нов български университет.