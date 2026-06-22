„Мега спорт“ с 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика в Пловдив

Състезателите на хасковския клуб „Мега спорт“ записаха пореден впечатляващ успех, представяйки се блестящо и завоювайки 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика за деца, юноши и девойки „Купа АМД“.

Състезанието се проведе в периода 19–21 юни 2026 г. в зала „Строител“ в Пловдив.

Ето и класирането:

• Клас А

Възрастова група 7-8 години:

– Индивидуално момичета:

1 място – Карен Мюмюн

2 място – Мария Плахова

3 място – Мишел Иванова

4 място – Илина Тракова

6 място – Есила Рамадан

8 място – Бориса Недева

– Тройки:

1 място – Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова

4 място – Мишел Иванова, Бориса Недева, Дерин Ремзи

6 място – Сема Сеид, Диляна Проданова, Елиф Неджат

– Групи:

1 място – Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова, Есила Рамадан, Мишел Иванова

2 място – Бориса Недева, Сема Сеид, Диляна Проданова, Дерин Ремзи, Елиф Неджат

Възрастова група 9-11 години:

– Индивидуално момичета:

2 място – Анна Стефанова

6 място – Мария Костова

7 място – Мейра Йълдъз

– Тройки:

1 място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева

4 място – Дария Христова, Мейра Йълдъз, Мариела Тодорова

– Групи:

2 място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова

3 място – Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин

Възрастова група 12-14 години:

– Индивидуално момичета:

1 място – Никол Стоилова

7 място – Джемре Стефанова

8 място – Аделина Некезова

– Тройки:

1 място – Никол Стоилова, Джемре Стефанова, Аделина Некезова

– Групи:

1 място – Никол Стоилова, Аделина Некезова, Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова

3 място – Джемре Стефанова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман

Възрастова група 15-17-годишни:

– Индивидуално девойки:

2 място – Неда Запрянова

5 място – Стефани Лечева

6 място – Магдалена Хаджиева

7 място – Мария Вълчева

– Индивидуално юноши:

1 място – Атанас Благоев

– Смесени двойки:

1 място – Атанас Благоев, Стефани Лечева

– Тройки:

1 място – Мария Вълчева, Стефани Лечева, Неда Запрянова

2 място – Магдалена Хаджиева, Атанас Благоев, Михаела Стоилова

Групи:

1 място – Неда Запрянова, Мария Вълчева, Кристина Костова (СК „АМД“), Виктория Крушарска (СК „АМД“), Теодора Рибарова (СК „АМД“)

2 място – Магдалена Хаджиева, Мария Черпокова (СК „АМД“), Ива Агова (СК „АМД“), Ивайла Чакмакова (СК „АМД“), Анна Пашова (СК „АМД“)

• Клас Б

Възрастова група 7-8-годишни:

– Индивидуално момичета:

3 място – Адриана Василева

4 място – Санем Хашим

– Малка формация:

2 място – Азра Мюмюн, Зерин Рамадан, Едже Мустафа

– Голяма формация:

2 място – Адриана Василева, Едже Мустафа, Санем Хашим, Азра Мюмюн, Зерин Рамадан

Възрастова група 9-11-годишни:

– Индивидуално момчета:

1 място – Християн Стефанов

– Индивидуално момичета:

2 място – Деана Василева

8 място – Анелия Хаджиангелова

– Малка формация:

3 място – Ния Чукарова, Боряна Плахова

4 място – Йоанна Стратиева, Кристияна Георгиева, Ивайла Дикова

10 място – Ивайла Налбантова, Божидара Севова, Азра Байрамали

– Голяма формация:

2 място – Деана Василева, Ивайла Налбантова, Ивайла Дикова, Кристияна Георгиева, Йоанна Стратиева

4 място – Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова, Елеонора Йорданова, Перин Ремзи, Магдалена Маринова

Възрастова група 12-14-годишни:

– Индивидуално девойки:

6 място – Антония Благоева

– Малка формация:

3 място – Антония Благоева, Гергана Гогова

– Голяма формация:

2 място – Кайла Хашим, Йоанна Петкова, Мария Куртева, Виктория Маврова, Анита Братанова

3 място – Перса Гюмюшева, Никол Тянкова, Гергана Гогова, Ренета Джованова, Рая Мария Никова

• Клас С

Възрастова група 5-6-годишни:

– Индивидуално момичета:

1 място – Масал Йълдъз

– Групи:

Златни медали за Кая Мустафа, Памела Петрова, Масал Йълдъз, Адриана Тончева, Габриела Вълкова, Белла Хубенова, Деа Димитрова

Възрастова група 7-8-годишни:

– Групи:

3 място – Калина Кирякова, Анабел Димитрова, Ъшъл Бехчед

5 място – Катерина Благоева, Владислава Жекова, Анжела Димитрова

Възрастова група 9-11-годишни:

– Групи:

6 място – Анни Моллова, Моника Котетерова

8 място – Крисия Господинова, Джейда Зекерие

Поздравления за всички състезатели, треньори и родители за подкрепата, доверието и неуморната работа!