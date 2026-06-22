„Мега спорт“ с 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика в Пловдив

Състезателите на хасковския клуб „Мега спорт“ записаха пореден впечатляващ успех, представяйки се блестящо и завоювайки 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика за деца, юноши и девойки „Купа АМД“.
Състезанието се проведе в периода 19–21 юни 2026 г. в зала „Строител“ в Пловдив.
Ето и класирането:
• Клас А
Възрастова група 7-8 години:
– Индивидуално момичета:
1 място – Карен Мюмюн
2 място – Мария Плахова
3 място – Мишел Иванова
4 място – Илина Тракова
6 място – Есила Рамадан
8 място – Бориса Недева
– Тройки:
1 място – Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова
4 място – Мишел Иванова, Бориса Недева, Дерин Ремзи
6 място – Сема Сеид, Диляна Проданова, Елиф Неджат
– Групи:
1 място – Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова, Есила Рамадан, Мишел Иванова
2 място – Бориса Недева, Сема Сеид, Диляна Проданова, Дерин Ремзи, Елиф Неджат
Възрастова група 9-11 години:
– Индивидуално момичета:
2 място – Анна Стефанова
6 място – Мария Костова
7 място – Мейра Йълдъз
– Тройки:
1 място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева
4 място – Дария Христова, Мейра Йълдъз, Мариела Тодорова
– Групи:
2 място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова
3 място – Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин
Възрастова група 12-14 години:
– Индивидуално момичета:
1 място – Никол Стоилова
7 място – Джемре Стефанова
8 място – Аделина Некезова
– Тройки:
1 място – Никол Стоилова, Джемре Стефанова, Аделина Некезова
– Групи:
1 място – Никол Стоилова, Аделина Некезова, Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова
3 място – Джемре Стефанова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман
Възрастова група 15-17-годишни:
– Индивидуално девойки:
2 място – Неда Запрянова
5 място – Стефани Лечева
6 място – Магдалена Хаджиева
7 място – Мария Вълчева
– Индивидуално юноши:
1 място – Атанас Благоев
– Смесени двойки:
1 място – Атанас Благоев, Стефани Лечева
– Тройки:
1 място – Мария Вълчева, Стефани Лечева, Неда Запрянова
2 място – Магдалена Хаджиева, Атанас Благоев, Михаела Стоилова
Групи:
1 място – Неда Запрянова, Мария Вълчева, Кристина Костова (СК „АМД“), Виктория Крушарска (СК „АМД“), Теодора Рибарова (СК „АМД“)
2 място – Магдалена Хаджиева, Мария Черпокова (СК „АМД“), Ива Агова (СК „АМД“), Ивайла Чакмакова (СК „АМД“), Анна Пашова (СК „АМД“)
• Клас Б
Възрастова група 7-8-годишни:
– Индивидуално момичета:
3 място – Адриана Василева
4 място – Санем Хашим
– Малка формация:
2 място – Азра Мюмюн, Зерин Рамадан, Едже Мустафа
– Голяма формация:
2 място – Адриана Василева, Едже Мустафа, Санем Хашим, Азра Мюмюн, Зерин Рамадан
Възрастова група 9-11-годишни:
– Индивидуално момчета:
1 място – Християн Стефанов
– Индивидуално момичета:
2 място – Деана Василева
8 място – Анелия Хаджиангелова
– Малка формация:
3 място – Ния Чукарова, Боряна Плахова
4 място – Йоанна Стратиева, Кристияна Георгиева, Ивайла Дикова
10 място – Ивайла Налбантова, Божидара Севова, Азра Байрамали
– Голяма формация:
2 място – Деана Василева, Ивайла Налбантова, Ивайла Дикова, Кристияна Георгиева, Йоанна Стратиева
4 място – Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова, Елеонора Йорданова, Перин Ремзи, Магдалена Маринова
Възрастова група 12-14-годишни:
– Индивидуално девойки:
6 място – Антония Благоева
– Малка формация:
3 място – Антония Благоева, Гергана Гогова
– Голяма формация:
2 място – Кайла Хашим, Йоанна Петкова, Мария Куртева, Виктория Маврова, Анита Братанова
3 място – Перса Гюмюшева, Никол Тянкова, Гергана Гогова, Ренета Джованова, Рая Мария Никова
• Клас С
Възрастова група 5-6-годишни:
– Индивидуално момичета:
1 място – Масал Йълдъз
– Групи:
Златни медали за Кая Мустафа, Памела Петрова, Масал Йълдъз, Адриана Тончева, Габриела Вълкова, Белла Хубенова, Деа Димитрова
Възрастова група 7-8-годишни:
– Групи:
3 място – Калина Кирякова, Анабел Димитрова, Ъшъл Бехчед
5 място – Катерина Благоева, Владислава Жекова, Анжела Димитрова
Възрастова група 9-11-годишни:
– Групи:
6 място – Анни Моллова, Моника Котетерова
8 място – Крисия Господинова, Джейда Зекерие
Поздравления за всички състезатели, треньори и родители за подкрепата, доверието и неуморната работа!