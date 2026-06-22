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„Мега спорт“ с 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика в Пловдив

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    Състезателите на хасковския клуб „Мега спорт“ записаха пореден впечатляващ успех, представяйки се блестящо и завоювайки 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика за деца, юноши и девойки „Купа АМД“.

    Състезанието се проведе в периода 19–21 юни 2026 г. в зала „Строител“ в Пловдив.

    Ето и класирането:

    • Клас А

    Възрастова група 7-8 години:

     – Индивидуално момичета:

    1 място – Карен Мюмюн

    2 място – Мария Плахова

    3 място – Мишел Иванова

    4 място – Илина Тракова

    6 място – Есила Рамадан

    8 място – Бориса Недева

     – Тройки:

    1 място – Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова

    4 място – Мишел Иванова, Бориса Недева, Дерин Ремзи

    6 място – Сема Сеид, Диляна Проданова, Елиф Неджат

     – Групи:

    1 място – Карен Мюмюн, Илина Тракова, Мария Плахова, Есила Рамадан, Мишел Иванова

    2 място – Бориса Недева, Сема Сеид, Диляна Проданова, Дерин Ремзи, Елиф Неджат

    Възрастова група 9-11 години:

     – Индивидуално момичета:

    2 място – Анна Стефанова

    6 място – Мария Костова

    7 място – Мейра Йълдъз

     – Тройки:

    1 място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева

    4 място – Дария Христова, Мейра Йълдъз, Мариела Тодорова

     – Групи:

    2 място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова

    3 място – Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин

    Възрастова група 12-14 години:

     – Индивидуално момичета:

    1 място – Никол Стоилова

    7 място – Джемре Стефанова

    8 място – Аделина Некезова

     – Тройки:

    1 място – Никол Стоилова, Джемре Стефанова, Аделина Некезова

     – Групи:

    1 място – Никол Стоилова, Аделина Некезова, Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова

    3 място – Джемре Стефанова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман

    Възрастова група 15-17-годишни:

     – Индивидуално девойки:

    2 място – Неда Запрянова

    5 място – Стефани Лечева

    6 място – Магдалена Хаджиева

    7 място – Мария Вълчева

     – Индивидуално юноши:

    1 място – Атанас Благоев

     – Смесени двойки:

    1 място – Атанас Благоев, Стефани Лечева

     – Тройки:

    1 място – Мария Вълчева, Стефани Лечева, Неда Запрянова

    2 място – Магдалена Хаджиева, Атанас Благоев, Михаела Стоилова

    Групи:

    1 място – Неда Запрянова, Мария Вълчева, Кристина Костова (СК „АМД“), Виктория Крушарска (СК „АМД“), Теодора Рибарова (СК „АМД“)

    2 място – Магдалена Хаджиева, Мария Черпокова (СК „АМД“), Ива Агова (СК „АМД“), Ивайла Чакмакова (СК „АМД“), Анна Пашова (СК „АМД“)

    • Клас Б

    Възрастова група 7-8-годишни:

     – Индивидуално момичета:

    3 място – Адриана Василева

    4 място – Санем Хашим

     – Малка формация:

    2 място – Азра Мюмюн, Зерин Рамадан, Едже Мустафа

     – Голяма формация:

    2 място – Адриана Василева, Едже Мустафа, Санем Хашим, Азра Мюмюн, Зерин Рамадан

    Възрастова група 9-11-годишни:

     – Индивидуално момчета:

    1 място – Християн Стефанов

     – Индивидуално момичета:

    2 място – Деана Василева

    8 място – Анелия Хаджиангелова

     – Малка формация:

    3 място – Ния Чукарова, Боряна Плахова

    4 място – Йоанна Стратиева, Кристияна Георгиева, Ивайла Дикова

    10 място – Ивайла Налбантова, Божидара Севова, Азра Байрамали

     – Голяма формация:

    2 място – Деана Василева, Ивайла Налбантова, Ивайла Дикова, Кристияна Георгиева, Йоанна Стратиева

    4 място – Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова, Елеонора Йорданова, Перин Ремзи, Магдалена Маринова

    Възрастова група 12-14-годишни:

     – Индивидуално девойки:

    6 място – Антония Благоева

     – Малка формация:

    3 място – Антония Благоева, Гергана Гогова

     – Голяма формация:

    2 място – Кайла Хашим, Йоанна Петкова, Мария Куртева, Виктория Маврова, Анита Братанова

    3 място – Перса Гюмюшева, Никол Тянкова, Гергана Гогова, Ренета Джованова, Рая Мария Никова

    • Клас С

    Възрастова група 5-6-годишни:

     – Индивидуално момичета:

    1 място – Масал Йълдъз

     – Групи:

    Златни медали за Кая Мустафа, Памела Петрова, Масал Йълдъз, Адриана Тончева, Габриела Вълкова, Белла Хубенова, Деа Димитрова

    Възрастова група 7-8-годишни:

     – Групи:

    3 място – Калина Кирякова, Анабел Димитрова, Ъшъл Бехчед

    5 място – Катерина Благоева, Владислава Жекова, Анжела Димитрова

    Възрастова група 9-11-годишни:

     – Групи:

    6 място – Анни Моллова, Моника Котетерова

    8 място – Крисия Господинова, Джейда Зекерие

    Поздравления за всички състезатели, треньори и родители за подкрепата, доверието и неуморната работа!

    Източник: Haskovo.NET

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