От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Модернизират изцяло ДГ №22 „Звънче“ в Хасково

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    С официална церемония „Първа копка“ днес бе даден стартът на мащабния проект за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №22 „Звънче“ в Хасково. Обектът се намира на ул. „Буря“ №2 и в него се отглеждат и възпитават 120 деца, разпределени в 10 групи – 8 градински и 2 яслени.

    Проектът се съфинансира от Европейския съюз по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и е част от по-широка концепция за интегрирани териториални инвестиции.

    „Надявам се, че след ремонта ще се получи една прекрасна, завършена и естетически изглеждаща сграда“, сподели директорът на детското заведение Красимира Делчева по време на събитието. По традиция тя плисна менче с вода с пожелание строителните дейности да вървят леко и безаварийно.

    Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подчерта, че това е поредната важна стъпка в обновяването на образователната инфраструктура в града. Той припомни, че общината има последователна политика в тази посока, като вече бяха изцяло модернизирани детски градини №17, №18, №16, а преди месец бе открита и строителната площадка в ДГ №1.

    „Аз не просто се надявам, аз съм убеден, че след пълната модернизация условията за децата ще бъдат много по-добри“, заяви кметът Дечев. Ремонтът ще се извърши на няколко етапа и ще обхване цялостно саниране на сградата, подмяна на дограмата, ремонт на покривното пространство, обновяване на вътрешните помещения и вертикална планировка на двора.

    Заради мащабните строителни дейности е създадена необходимата организация за безопасността на децата. Всички 120 малчугани от сградата на ул. „Буря“ се преместват временно в другата сграда на детската градина, която се намира на ул. „Дружба“ №10. Там в момента се обгрижват 122 деца.

    Така до завършването на ремонта през септември общо 242 деца ще посещават базата на ул. „Дружба“.

    Директорът Красимира Делчева увери, че въпреки голямата численост, е направена отлична логистична организация. Тя изрази специална благодарност към родителите за оказаната помощ при пренасянето на багажа и за проявеното разбиране. Очакванията са през септември всички деца да се завърнат в обновените си групи и да започнат нормален и по-уютен учебен процес.

    Инвестицията за обновяването на ДГ№ 22 е в размер на 533 870 евро.

    Анета Кутелова
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Км
      Кмета да се маха
      5 -1
      15:17, 22 юни 2026
      Да се маха кмета от пл.Общински който е пешеходен.
      Как точно вие които паркирате на пешеходна зона незаконно и безплатно решихте , че другите трябва да плащат по 1евро на час за синя зона :) ???
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    „Мега спорт“ с 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика в Пловдив
    „Мега спорт“ с 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика в Пловдив
    преди 2 часа
    „Целувайки умирам“ на старта на „Сцена на края на града“
    „Целувайки умирам“ на старта на „Сцена на края на града“
    преди 3 часа
    ВиК: Авария в главен водопровод засегна пет хасковски квартала
    ВиК: Авария в главен водопровод засегна пет хасковски квартала
    преди 3 часа
    Адреналин, прецизност и контрол - ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ организира състезание за майсторско управление на автомобил
    Адреналин, прецизност и контрол - ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ организира състезание за майсторско управление на автомобил
    преди 5 часа
    Прекъсване на водоподаването в населени места в Хасковско заради аварии, ремонти и нов електропровод
    Прекъсване на водоподаването в населени места в Хасковско заради аварии, ремонти и нов електропровод
    преди 5 часа
    Шофьор кара пиян и дрогиран в насрещното на АМ „Марица“, друг наду дрегера до 3,78 промила в Хасково
    Шофьор кара пиян и дрогиран в насрещното на АМ „Марица“, друг наду дрегера до 3,78 промила в Хасково
    преди 5 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 100 KILA - S 200

    Случаен виц

    „Мега спорт“ с 35 медала на Националния турнир по спортна аеробика в Пловдив

    Парите, както и водката, правят човека смахнат. - Антон Чехов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свински ребра с папуда
    Свински ребра с папуда

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.