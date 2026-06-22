Модернизират изцяло ДГ №22 „Звънче“ в Хасково

С официална церемония „Първа копка“ днес бе даден стартът на мащабния проект за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №22 „Звънче“ в Хасково. Обектът се намира на ул. „Буря“ №2 и в него се отглеждат и възпитават 120 деца, разпределени в 10 групи – 8 градински и 2 яслени.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и е част от по-широка концепция за интегрирани териториални инвестиции.

„Надявам се, че след ремонта ще се получи една прекрасна, завършена и естетически изглеждаща сграда“, сподели директорът на детското заведение Красимира Делчева по време на събитието. По традиция тя плисна менче с вода с пожелание строителните дейности да вървят леко и безаварийно.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев подчерта, че това е поредната важна стъпка в обновяването на образователната инфраструктура в града. Той припомни, че общината има последователна политика в тази посока, като вече бяха изцяло модернизирани детски градини №17, №18, №16, а преди месец бе открита и строителната площадка в ДГ №1.

„Аз не просто се надявам, аз съм убеден, че след пълната модернизация условията за децата ще бъдат много по-добри“, заяви кметът Дечев. Ремонтът ще се извърши на няколко етапа и ще обхване цялостно саниране на сградата, подмяна на дограмата, ремонт на покривното пространство, обновяване на вътрешните помещения и вертикална планировка на двора.

Заради мащабните строителни дейности е създадена необходимата организация за безопасността на децата. Всички 120 малчугани от сградата на ул. „Буря“ се преместват временно в другата сграда на детската градина, която се намира на ул. „Дружба“ №10. Там в момента се обгрижват 122 деца.

Така до завършването на ремонта през септември общо 242 деца ще посещават базата на ул. „Дружба“.

Директорът Красимира Делчева увери, че въпреки голямата численост, е направена отлична логистична организация. Тя изрази специална благодарност към родителите за оказаната помощ при пренасянето на багажа и за проявеното разбиране. Очакванията са през септември всички деца да се завърнат в обновените си групи и да започнат нормален и по-уютен учебен процес.

Инвестицията за обновяването на ДГ№ 22 е в размер на 533 870 евро.

Анета Кутелова