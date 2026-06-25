Над 30 деца дадоха старт на „Забавно лято в библиотеката“ в ОНЧ „Заря“ в Хасково

Над 30 малчугани изпълниха детския отдел на Образцово народно читалище „Заря – 1858“ в Хасково за официалното откриване на традиционната инициатива „Забавно лято в библиотеката“. За трета година организаторите са подготвили разнообразна програма, която успешно съчетава забавните игри и творческите инициативи с мисията да се развива у децата любовта към книгите по достъпен и интригуващ за тях начин.

Още в първия ден малките посетители се потопиха в дигиталния свят, като играха на забавен литературен куиз, прожектиран на мултимедиен екран. След това децата развихриха въображението си, като изработиха и оцветиха свои уникални разделители за книги, а по-късно се включиха и в творческо ателие за рисунки, вдъхновени от любими приказки. За спомен от вълнуващия ден всяко дете си тръгна със специално изработена значка-стикер за дрехи.

Първото занимание за това лято бе ръководено от библиотекаря Петя Милушева и нейните колеги от детския отдел в читалището. Програмата „Забавно лято в библиотеката“ ще продължи да радва децата в Хасково до средата на август. Заниманията ще се провеждат всеки четвъртък от 10:30 до 11:30 часа след предварително записване.