Пожарникари спасиха две кученца, паднали в кладенец в Любимец

Две кученца бяха спасени от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Любимец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Сигнал за инцидента е бил подаден около 22 часа на 21 юни от Росица Жишева, собственичка на бедстващите кученца, попаднали в 6-метров кладенец. На място е бил изпратен спасителен екип в състав: младши експерт Димитър Топалов и младши инспекторите Христо Франжелов и Димитър Драгов, провели спасителната операция. Те използвали стълба, за да слязат в кладенеца. Пожарникарите спасили животинки, заклещените в сухия, но останал без кислород кладенец.

Собственичката им изрази възхищението си и благодарността си към спасителите на домашните ѝ любимци.

„Благодаря Ви за проявената човечност и висок професионализъм. Вие доказахте, че не само сте смели професионалисти, но и хора с големи сърца; че за истинския герой няма малка или неважна мисия и всеки живот е ценен. Любимец има повод за гордост с такива момчета“, изказа благодарността си жената, радвайки се на пухкавите си любимци.

В знак на благодарност Росица Жишева сподели, че ще кръсти кученцата на спасителите им.

Огнеборците коментираха, че оказването на помощ на бедстващи животни е част от ежедневната им работа и призовават хората да обезопасяват местата, които представляват риск за животните.