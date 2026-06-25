От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Пожарникари спасиха две кученца, паднали в кладенец в Любимец

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Две кученца бяха спасени от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Любимец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

    Сигнал за инцидента е бил подаден около 22 часа на 21 юни от Росица Жишева, собственичка на бедстващите кученца, попаднали в 6-метров кладенец. На място е бил изпратен спасителен екип в състав: младши експерт Димитър Топалов и младши инспекторите Христо Франжелов и Димитър Драгов, провели спасителната операция. Те използвали стълба, за да слязат в кладенеца. Пожарникарите спасили животинки, заклещените в сухия, но останал без кислород кладенец.

    Собственичката им изрази възхищението си и благодарността си към спасителите на домашните ѝ любимци.

    „Благодаря Ви за проявената човечност и висок професионализъм. Вие доказахте, че не само сте смели професионалисти, но и хора с големи сърца; че за истинския герой няма малка или неважна мисия и всеки живот е ценен. Любимец има повод за гордост с такива момчета“, изказа благодарността си жената, радвайки се на пухкавите си любимци.

    В знак на благодарност Росица Жишева сподели, че ще кръсти кученцата на спасителите им.

    Огнеборците коментираха, че оказването на помощ на бедстващи животни е част от ежедневната им работа и призовават хората да обезопасяват местата, които представляват риск за животните.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Десетки деца гасиха пожари и помагаха на пострадали при катастрофи
    Десетки деца гасиха пожари и помагаха на пострадали при катастрофи
    Областната противопожарна служба е на крак в разгара на жътвената кампания
    Областната противопожарна служба е на крак в разгара на жътвената кампания
    7 пожарникари с отличия за днешния им професионален празник
    7 пожарникари с отличия за днешния им професионален празник

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Спорове за паркиране на улица „Средна гора“ в Хасково след серия от фишове
    Спорове за паркиране на улица „Средна гора“ в Хасково след серия от фишове
    преди 29 минути
    Над 30 деца дадоха старт на „Забавно лято в библиотеката“ в ОНЧ „Заря“ в Хасково
    Над 30 деца дадоха старт на „Забавно лято в библиотеката“ в ОНЧ „Заря“ в Хасково
    преди 2 часа
    „Сцена на края на града“ надграждането: „Малко нощно писане“ с Елин Рахнев
    „Сцена на края на града“ надграждането: „Малко нощно писане“ с Елин Рахнев
    преди 3 часа
    Арестуваха мъж, държал марихуана в жилището си
    Арестуваха мъж, държал марихуана в жилището си
    преди 3 часа
    Жандармеристи заловиха водач с нерегистриран автомобил
    Жандармеристи заловиха водач с нерегистриран автомобил
    преди 4 часа
    Автоинструктор е ранен при преобръщане на учебен автомобил в Харманли
    Автоинструктор е ранен при преобръщане на учебен автомобил в Харманли
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост актьорът и режисьор Делян Илиев

    Случаен виц

    Над 30 деца дадоха старт на „Забавно лято в библиотеката“ в ОНЧ „Заря“ в Хасково
    Спорове за паркиране на улица „Средна гора“ в Хасково след серия от фишове

    Да управляваш много хора е същото, като да управляваш малко – въпрос на организация. - Сун Дзъ

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Слепени сладки с шипков мармалад
    Слепени сладки с шипков мармалад

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.