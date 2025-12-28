От х:

Пожарникари отстраниха опасни ламарини от покрива на бившия магазин „Марса“

    Пожарникари отстраниха опасни ламарини от покрива на бившия магазин „Марса“ в Хасково, видя екип на Haskovo.net.

    Около 8.30 тази сутрин огнеборци, с помощта на голяма механизирана стълба, отстраниха от покрива на „Марса“ опасни ламаринени плоскости.

    Заради силния вятър те можеха да бъдат съборени и да причинят материални щети върху паркирани автомобили, както и да наранят хора. 

    Припомняме, че днес ще бъде много ветровито, а в 10 от общо 11 общини в Хасковска област (без Любимец) е обявен жълт код за опъсно силен вятър.

    Източник: Haskovo.NET

