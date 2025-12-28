От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Ветровито и студено, малко слънце и повече облаци

Ветровито и студено се очаква да бъде времето в последната неделя на 2025 година. Преди обяд ще има няколко слънчеви часа, а после до края на деня се очква да бъде облачно. Градусите ще са между минус 2 и 7. Във всички общини от региона, с изключение на Любимец, е обявен жълт код за опасно силен вятър.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще са предимно между 5° и 10°.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Беседка изгоря в Хасково, пожарникари потушиха огъня
Беседка изгоря в Хасково, пожарникари потушиха огъня
преди 16 часа
Ледената пързалка се препълни от посетители
Ледената пързалка се препълни от посетители
преди 18 часа
Зелето поевтиня почти двойно на пазара в Хасково
Зелето поевтиня почти двойно на пазара в Хасково
преди 19 часа
1748 са имениците, които празнуват Стефановден в Община Хасково
1748 са имениците, които празнуват Стефановден в Община Хасково
преди 23 часа
Слънчево и студено на Стефановден
Слънчево и студено на Стефановден
преди 23 часа
Община Хасково чака държавно финансиране за ремонт на надлеза до жп гарата
Община Хасково чака държавно финансиране за ремонт на надлеза до жп гарата
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Продължава ли ледниковият период днес?

Случаен виц

Беседка изгоря в Хасково, пожарникари потушиха огъня

Повечето хора са толкова нещастни, колкото са решили да бъдат!

Последни обяви

Случайна рецепта

Телешки таскебап
Телешки таскебап

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини