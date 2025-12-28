Ветровито и студено, малко слънце и повече облаци

Ветровито и студено се очаква да бъде времето в последната неделя на 2025 година. Преди обяд ще има няколко слънчеви часа, а после до края на деня се очква да бъде облачно. Градусите ще са между минус 2 и 7. Във всички общини от региона, с изключение на Любимец, е обявен жълт код за опасно силен вятър.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще са предимно между 5° и 10°.