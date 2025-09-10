От х:

Хасковски пожарникари оказват помощ при 100-150 тежки катастрофи годишно

    Пожарникарите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково оказват помощ средно при 100-150 тежки катастрофи годишно. Това заяви старши инспектор Мирослав Сариев – началник на РСПБЗН по време на демонстративно занятие по рязане на автомобил и оказване помощ на пострадали. Мероприятието бе по повод Седмицата на пожарната безопасност във връзка с професионалния празник на огнеборците – 14 септември.

    Мирослав Сариев обясни как действат екипите на противопожарната служба при катастрофа с пострадали. Първо се защитава мястото на катастрофата и екипът, който работи на него. Противопожарният автомобил спира така, че да предотврати катастрофи от други евентуално идващи коли и се оставя дистанция от катастрофиралата кола, за да могат огнеборците да изнесат пострадалите. След като се обезопаси местопроизшествието, се преминава към пострадалите – медицинско лице решава как да се извадят ранените, за да не се стигне до по-сериозни увреждания.

    Сариев уточни, че когато се сменя пътната обстановка в преходните сезони (пролет и есен), стават повече пътнотранспортни произшествия.

    От миналата година огнеборците разполагат с нов автомобил, който е специализиран за ПТП, имат електрически хидравлични инструменти и нови лостове.

    Тази седмица има Ден на отворените врати и който желае, може да посети пожарната. На място доброволците ще отговарят на въпроси и ще разяснят как хората могат да станат част от „Спасителен клуб за бъдеще Хасково“. На 14 септември ще има тържество за децата с игри и забавления. През тази седмица са предвидени и други инициативи.

    Повече за демонстративното занятие може да видите във видеото към публикацията.

    Стажант-репортер Мира Ангелова

    Източник: Haskovo.NET

