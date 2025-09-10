От х:

695 първокласници ще получат „Най-важната книжка“ като подарък за първия учебен ден

    Броят на първокласниците в община Хасково през новата 2025/2026 учебна година е 695. 629 от тях ще прекрачат прага на училищата в град Хасково. Общият брой на учениците в община Хасково, които ще се обучават в държавните и общински училища, е 9 685, съобщиха от Община Хасково.

    Всички деца, които за първи път ще прекрачат училищния праг на 15 септември 2025 година ще получат книжка-подарък от Община Хасково. Това е „Най-важната книжка“. Сборникът започва с най-обичаното българско стихотворение „Аз съм българче“ на Иван Вазов и съдържа интересни приказки от български автори, илюстрирани красиво от Стелиана Донева.

    В „Най-важната книжка“ е отпечатано послание с пожелание за успешна учебна година и щастливо детство от кмета на Община Хасково Станислав Дечев. Книжката ще бъде подарена на всеки първолак в първия учебен ден заедно с подготвените от училищата комплекти с буквар, читанка и всички необходими пособия. 

    За четвърта поредна година Община Хасково ще зарадва с подаръци по повод първия учебен ден и най-малките ученици във Второ българско неделно училище „Св. Иван Рилски“ в Комотини, Гърция. Подаръците за първолаците там са само част от целогодишното сътрудничество на Община Хасково с българското училище в Комотини.

    Източник: Haskovo.NET

