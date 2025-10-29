Хасково успешно защити концепция за над 51 млн. лева финансиране на проекти

Концепцията „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ на Община Хасково получи най-висока оценка и беше класирана на първо място в Южен централен район. Това е втори голям успех за Хасково, след като първата Концепция за интегрирани териториални инвестиции отново беше оценена с най-висока оценка и вече се изпълнява.

„Отново най-висока оценка и първо място за новата Концепция на Община Хасково!

Благодаря на екипа, който подготви и защити Концепцията! Благодаря на партньорите, които се довериха на Хасково, за да работим заедно по реализацията на поредния мащабен визионерски проект. И в това тежко състезание на идеи и визия за бъдещето доказахме, че ХасковоМоже!“, написа в профила си в социалните мрежи кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

Днес след обобщаване на резултатите от приоритизацията на Звеното за подбор и след решение на Регионалния съвет за развитие към Южен централен район, окончателното оценяване определи КИТИ-2 с водещ партньор Община Хасково като категоричен победител сред всички 11 концепции.

 Концепцията на Община Хасково по Втората процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции е несочна към териториалното развитие и сближаване в рамките на Южен централен регион.

 Ключови партньори на Община Хасково са Община Пловдив, МБАЛ Хасково, Тракийския университет- Филиал Хасково и Фондация ХАЛО.

 Тя е комбинирана концепция, включваща проектни идеи по 6 оперативни програми (ПРР, ПНИИДИТ, ПО, ПОС, ПРЧР и ПКИП).

 Дейностите са взаимно свързани, като интегрираният подход при прилагането им води до комплексното осигуряване на по-добро качество на живот на гражданите.

Концепцията предвижда общо 14 дейности, като инфраструктурните мерки на

територията на Община Хасково са:

- Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково;

- Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов“, с.Узунджово, община Хасково;

- Модернизация и обновяване на две детски градини в община Хасково - ДГ №16 „ Славейче“ , ул. „Пловдивска“ № 1 и ДГ №18 „Осми март“, ул. „Оборище“№ 40.

- Модернизация на образователната среда във Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора;

- Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Хасково;

- Модернизиране на МБАЛ – Хасково АД с оборудване за диагностика на пациентите за сърдечносъдови заболявания.

Обща стойност на всички дейности, включени в концепцията e 51 025 578 лева.