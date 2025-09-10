От х:

Публично обсъждат Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково на 19 септември

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет – Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2024 г.

Обсъждането ще се проведе на 19.09.2025 г. /петък/ от 12.00 ч. в зала „Хасково“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Източник: Haskovo.NET

С 93 първокурсници стартира новата учебна година във филиала на Тракийския университет в Хасково
преди 1 час
695 първокласници ще получат „Най-важната книжка“ като подарък за първия учебен ден
преди 1 час
България и Турция ще отбележат заедно Деня на Интеррег сътрудничеството в Харманли
преди 1 час
Горящ камион със слама затвори стария път от Хасково към Кърджали
преди 2 часа
И Драго Енчев остава в БК „Хасково“
преди 4 часа
Хасковски пожарникари оказват помощ при 100-150 тежки катастрофи годишно
преди 4 часа

На света има само две достойнства, на които можем и трябва да се прекланяме — това са гениалността и искрената доброта. - Виктор Юго

