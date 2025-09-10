Публично обсъждат Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково на 19 септември

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет – Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2024 г.

Обсъждането ще се проведе на 19.09.2025 г. /петък/ от 12.00 ч. в зала „Хасково“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/