От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

България и Турция ще отбележат заедно Деня на Интеррег сътрудничеството в Харманли

България и Турция ще отбележат заедно Деня на Интеррег сътрудничеството по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството трансгранична програма между двете страни с различни инициативи в Харманли. Събитието ще се проведе на 12 септември, от 17:00 часа, в градския парк, съобщиха от МРРБ. Жителите и гостите на Харманли ще могат да се запознаят на място с художествени произведения, различни инструменти и предмети, изработени от местни занаятчии. Планирани са и различни изложения на традиционни ястия, а производители ще предлагат местни домашни продукти от региона. Ще бъде представена и фото-изложба, разкриваща дивата природа на трансграничния регион и др.

Тази година се навършват 35 години от създаването на програма Интеррег. Денят на Интеррег сътрудничеството се празнува през септември всяка година от програмите за сътрудничество в цяла Европа и показва ползите за хората от съвместното решаване на трансграничните предизвикателства. Инициативата демонстрира положителните резултати от съвместните усилия за справяне с общи предизвикателства, постигнатите ползи за регионите по вътрешните и външните граници на Европейския съюз, доверието и уважението, изградени между хората от общности, които споделят общо пространство.

Програма Интеррег VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027 цели укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион чрез подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация, разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите. Програмата подкрепя още намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, съвместни действия за институционално и оперативно сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район. Обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково в България и провинциите Одрин и Къркларели в Турция.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Харманли на протест срещу бежанци
Харманли на протест срещу бежанци
Масов бой в бежанския център в Харманли
Масов бой в бежанския център в Харманли
Човек остана обграден от пожара край Остър камък
Човек остана обграден от пожара край Остър камък
„Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
„Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
Пенчо Лозанов
Пенчо Лозанов

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

С 93 първокурсници стартира новата учебна година във филиала на Тракийския университет в Хасково
С 93 първокурсници стартира новата учебна година във филиала на Тракийския университет в Хасково
преди 1 час
Публично обсъждат Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково на 19 септември
Публично обсъждат Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково на 19 септември
преди 1 час
695 първокласници ще получат „Най-важната книжка“ като подарък за първия учебен ден
695 първокласници ще получат „Най-важната книжка“ като подарък за първия учебен ден
преди 1 час
Горящ камион със слама затвори стария път от Хасково към Кърджали
Горящ камион със слама затвори стария път от Хасково към Кърджали
преди 2 часа
И Драго Енчев остава в БК „Хасково“
И Драго Енчев остава в БК „Хасково“
преди 4 часа
Хасковски пожарникари оказват помощ при 100-150 тежки катастрофи годишно
Хасковски пожарникари оказват помощ при 100-150 тежки катастрофи годишно
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – JJ - Wasted Love | Austria 🇦🇹 #Eurovision2025

Случаен виц

Горящ камион със слама затвори стария път от Хасково към Кърджали
Публично обсъждат Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково на 19 септември

Ако сте силни, смели, ловки и много секси - приберете се в къщи.Пияни сте. - стара градска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Сухарчета от семена
Сухарчета от семена

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини