България и Турция ще отбележат заедно Деня на Интеррег сътрудничеството в Харманли

България и Турция ще отбележат заедно Деня на Интеррег сътрудничеството по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството трансгранична програма между двете страни с различни инициативи в Харманли. Събитието ще се проведе на 12 септември, от 17:00 часа, в градския парк, съобщиха от МРРБ. Жителите и гостите на Харманли ще могат да се запознаят на място с художествени произведения, различни инструменти и предмети, изработени от местни занаятчии. Планирани са и различни изложения на традиционни ястия, а производители ще предлагат местни домашни продукти от региона. Ще бъде представена и фото-изложба, разкриваща дивата природа на трансграничния регион и др.

Тази година се навършват 35 години от създаването на програма Интеррег. Денят на Интеррег сътрудничеството се празнува през септември всяка година от програмите за сътрудничество в цяла Европа и показва ползите за хората от съвместното решаване на трансграничните предизвикателства. Инициативата демонстрира положителните резултати от съвместните усилия за справяне с общи предизвикателства, постигнатите ползи за регионите по вътрешните и външните граници на Европейския съюз, доверието и уважението, изградени между хората от общности, които споделят общо пространство.

Програма Интеррег VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027 цели укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион чрез подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация, разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите. Програмата подкрепя още намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, съвместни действия за институционално и оперативно сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район. Обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково в България и провинциите Одрин и Къркларели в Турция.