420 монети и културни ценности иззеха от 4 къщи в Харманли

420 монети и вещи с белези на културни ценности иззеха полицаи от управлението в Харманли, съобщиха от полицията. Вчера служителите са проверили четири имота в града, обитавани от двама братя на 38 и 40 години, както и 61-годишната им майка.

В хода на извършените претърсвания и изземвания в случаите на неотложност, в два от имотите са намерени общо 420 монети и вещи с белези на културно исторически ценности. За част от тях майката твърди, че ги е открила в стара наследствена къща и са семейни ценности.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.