Слънце и облаци ще се редуват над Хасковско

Изцяло слънчеви часове и такива с преобладаващи облаци ще се редуват днес над Хасковска област. Ще духа умерен вятър от север-североизток със скорост от 9 км в час, като епизодични пориви ще достигнат 20 км в час.

Температурите ще бъдат между 17 и 31 градуса, а вероятността за валежи, въпреки заоблачаванията, остава ниска.

През следващите два дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и в петък на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.