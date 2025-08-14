От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Хванаха мъж за палеж, дразнел се от сухи треви край пътя до село Елена

Възрастен мъж е установен за палеж на стърнища край хасковското село Елена, съобщиха от полицията.

Това е станало вчера около 9 часа след сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор. Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м.

Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен 84-годишен харманлиец. Той е спрян с леката си кола „Фолксваген“ и държал в ръцете си кибрит. Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на Районна прокуратура Хасково. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

  • 1
    Ки
    кибрит
    14 0
    10:29, 14 авг 2025
    Като има здравословни проблеми, да си стои у дома. Какъв го търси по пътищата!
    Болен или не, закона е равен за всички!
    Отговор
    • Бъ
      бъзз
      3 -3
      10:49, 14 авг 2025
      Еднакъв е законЪТ само теоретично, но отговорността и съответно наказанието са различни, спрямо индивидуалността на човека и случая. И така трябва да бъде.
  • 2
    12
    12тия
    4 0
    11:21, 14 авг 2025
    Нормални хора не останаха в тая държава .... Всички са изплискали легена !
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Разкопаха бул. „Съединение“ в Хасково
Разкопаха бул. „Съединение“ в Хасково
преди 12 минути
57 екипа следят за възникване на пожари в Хасковска област
57 екипа следят за възникване на пожари в Хасковска област
преди 15 минути
БФС глоби ОФК “Хасково”
БФС глоби ОФК “Хасково”
преди 24 минути
Над 7600 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил
Над 7600 „маркови“ стоки са иззети от товарен автомобил
преди 27 минути
Задържаха пиян водач, актове за двама нарушители по пътищата в Хасковско
Задържаха пиян водач, актове за двама нарушители по пътищата в Хасковско
преди 59 минути
Водач на товарен автомобил блъсна пешеходка в Хасково
Водач на товарен автомобил блъсна пешеходка в Хасково
преди 1 час

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

Случаен виц

Хасковски квартали ще са без вода в четвъртък заради ремонт
Слънце и облаци ще се редуват над Хасковско

Тайната на успеха е да правиш типичните неща нетипично добре . - Джон Д. Рокфелер

Последни обяви

Случайна рецепта

Кекс с кайсии
Кекс с кайсии

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини