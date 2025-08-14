Хванаха мъж за палеж, дразнел се от сухи треви край пътя до село Елена

Възрастен мъж е установен за палеж на стърнища край хасковското село Елена, съобщиха от полицията.

Това е станало вчера около 9 часа след сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор. Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м.

Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен 84-годишен харманлиец. Той е спрян с леката си кола „Фолксваген“ и държал в ръцете си кибрит. Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на Районна прокуратура Хасково. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.