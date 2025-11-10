От х:

75-годишен мъж и 46-годишна жена оцеляха, след като бяха блъснати от коли

75-годишен мъж и 46-годишна жена оцеляха и са без опасност за живота, след като бяха блъснати от коли в края на миналата седмица в два отделни инцидента в Харманли и Хасково, съобщиха от МВР. 

75-годишен пешеходец е без опасност за живота, след като е блъснат от лек автомобил „Сеат“ в Харманли. Колата се е движела по улица „Районна“ в петък, а зад волана бил мъж на 48 години от града. Той ударил с предната част на колата пешеходеца. Пострадалият е прегледан и освободен, пробите на водача са отрицателни.

В неделя в Хасково също е станал подобен инцидент. В 20:40 часа на кръстовището между улица „Дунав“ и „Стара планина“, 73-годишен е управлявал „Хюндай“. При извършване на маневра завой надясно е ударил неправилно пресичащата към парк „Кенана“ пешеходка на 46 години. Жената е прегледана и освободена за домашно лечение.

И по двата случая са съставени актове.

Източник: Haskovo.NET

