С 93 първокурсници стартира новата учебна година във филиала на Тракийския университет в Хасково

    Новата академична година за Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора стартира официално. 

    „Тази година Филиал Хасково има 100 % успешен прием и днес посрещна 93 първокурсници в специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“, съобщи директорът на хасковския филиал доц. д-р Таня Паскалева. „Не оставяйте ученето за последния момент, учете през цялата година“, с този съвет се обърна към студентите в Хасково ректорът на университета проф. д-р Мирослав Карабалиев.

    Заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев беше официален гост на тържественото откриване на новата учебна година. Той поздрави лично директора на Филиал Хасково доц. д-р Таня Паскалева за успешния прием и постиженията на нейните студенти. „Филиал Хасково от 75 години подготвя най-търсените кадри в областта на медицината.

    Според него, базата в Хасково е прекрасна, преподават най-добрите преподаватели и изборът на студентите да учат в Хасково е правилният.  Гости на студентите, академичния и преподавателски състав на Филиал Хасково бяха ректорът на Тракийски университет Стара Загора проф. д-р Мирослав Карабалиев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, директорите на болниците в Хасково и Кърджали, представители на ректорското ръководство, на медицински заведения, родители и гости.

    Източник: Haskovo.NET

