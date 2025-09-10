Започва разяснителна кампания за еврото, ще обменят пари в 27 пощенски клона в Хасковско

В изпълнение на решение на Министерския съвет и като част от националните действия за подготовка на гражданите за въвеждането на еврото, през месец септември 2025 г. в област Хасково ще започнат разяснителни кампании с обществеността. В тях ще участват представители на Областна администрация Хасково, „Български пощи“ и ОД на МВР – Хасково. Целта е да бъде предоставена актуална информация на гражданите относно реда и условията за обмяна на левове в евро, съобщиха от Областна администрация.

Кампаниите са насрочени както следва:

– 12 септември 2025 г. от 09:30 ч. в село Стамболийски, община Хасково (клуб на инвалида);

– 16 септември 2025 г. от 10:00 ч. в село Узунджово, община Хасково (ритуалната зала); – 18 септември 2025 г. от 09:30 ч. в град Меричлери, община Димитровград (клуб на пенсионера);

За предстоящите през месец Октомври разяснителни кампании ще бъде изготвен допълнителен график.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, „Български пощи“ ще обменя банкноти и монети от левове в евро с лимит до 10 000 лв. на ден на едно лице. Суми до 1000 лв. на ден ще се обменят във всички 2230 пощенски станции в страната. Суми от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден ще се обменят само в предварително обявени 954 пощенски клона след предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

За област Хасково са определени 27 пощенски клона в следните населените места: с. Клокотница, с. Стамболийски, с. Динево, с. Татарево, с. Гарваново, с. Узунджово, с. Сусам, с. Войводово, с. Орлово, с. Сираково, с. Конуш, с. Черногорово, с. Радиево, с. Добрич, с. Крум, с. Българин, с. Рогозиново, гр. Симеоновград, с. Троян, с. Дряново, с. Константиново, с. Калугерово, с. Свирково, с. Момково, с. Лозен, с. Белица и с. Синапово.

Общо 109 пощенски станции в област Хасково ще предлагат услугата. Като тези пощенски станции са определени в населените места, където няма банкови представителства.

Периодът, в който „Български пощи“ ЕАД ще извършва обмяната, е 12 месеца, от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. като същата ще бъде безплатна.