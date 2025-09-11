От х:

7 мъже са задържани при масов бой с изпочупени две къщи и кола

7 мъже са задържани за унищожаване и повреждане в Димитровград, съобщиха от полицията.

Снощи в 20 часа в управлението е подаден сигнал за сбиване на улица „Втора“. Към мястото са насочени 3 полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил „Опел“, намиращи се на същата улица.

Униформените служители разпръснали насъбралата се тълпа и са задържали до 24 часа 7 мъже на възраст между 22 г. и 42 г., шестима от тях – познати на полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Haskovo.NET

Масов бой в бежанския център в Харманли
Масов бой в бежанския център в Харманли

