Предимно облачно, вероятността от валежи остава ниска

Предимно облачно ще бъде времето над Хасковска област през целия ден. Вероятността от продължителни валежи е ниска. Температурите остават високи - между 17 и 31 градуса.

В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, с повишена вероятност за кратко да са интензивни и с гръмотевична дейност през нощта срещу петък и сутринта в Североизточна България, а през деня в районите около Централна Стара планина и Западните Родопи.

Максималните температури ще са от 22°-24° в североизточните райони до 30°-32° в източната част на Горнотракийската низина, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове.

Вятърът ще е от север-североизток, слаб до умерен. В събота и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в западната половина от страната след обяд по-често значителна. В централните и планинските райони все още ще има валежи, вече предимно слаби.