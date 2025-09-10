От х:

Горящ камион със слама затвори стария път от Хасково към Кърджали

    Камион със слама изгоря по стария път от Хасково към Кърджали, между селата Горно Войводино и Мост, след разклона за Маслиново. Инцидентът стана около 13:30 часа днес.

    На място беше водачът Гюрсел Хайрулла, който е управлявал 8-тонния автомобил с кърджалийска регистрация. Пътувал сам от старозагорското село Бяло поле към село Боровица в община Ардино. Той обясни, че пламъците тръгнали от средата на товара. Веднага спрял и започнал да гаси с пожарогасители, но неуспешно.

    На място бяха изпратени два екипа на противопожарната служба, които с вода обливаха камиона на димящата слама. 

    Пътят беше временно затворен. Трафикът се регулираше от пътни полицаи. Предстои изясняване причината за инцидента.

    Повече за пожара във видеото към публикацията. 

    Източник: Haskovo.NET

