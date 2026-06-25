Спорове за паркиране на улица „Средна гора“ в Хасково след серия от фишове

Водачи, паркиращи на улица „Средна гора“ в хасковския квартал „Дружба-1“, бяха санкционирани за неправилно паркиране от служители на Общинска полиция. Глобите се налагат по Закона за движение по пътищата, като се прилага чл. 94, ал. 3, според който в населените места автомобилите трябва да спират възможно най-вдясно и успоредно на оста на пътя. Така паркираните коли с предница към булевард „Раковски“ подлежат на санкция, обикновено в размер на 50 лева, докато тези, насочени към зала „Спартак“, се считат за изрядни.

Сред глобените е и хасковлията Латьо Латев, който работи в сградата на бившето ОСО и ежедневно паркира в района. Той е получил фиш за 50 лева на 12 юни, а на 23 юни е санкциониран и друг водач. Латев твърди, че глобяването за този тип нарушение е започнало преди около две седмици и според него е тенденциозно. По думите му разпоредбата в чл. 94, ал. 3 е нелогична за малки улички като „Средна гора“ и е по-приложима за булеварди, където посоката на паркиране има значение за безопасността.

От Общинска полиция заявиха, че служителите стриктно спазват закона и отхвърлиха твърденията за тенденциозно поведение. По думите им при проверки по сигнал често се налага да санкционират и други нарушения, които забелязват на място, включително автомобили, паркирани най-вляво на улицата или в близост до кръстовище, като в тези случаи не могат да подминат нарушението.

Анета Кутелова