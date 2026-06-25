4 прожекции във Втори фестивал на българското кино под звездите в Хасково

В Хасково посрещаме юли с българско кино под звездите в парк „Ямача“, съобщиха от общинската администрация.
Само ден след като падне завесата на Студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“, парк „Ямача“ отново ще се превърне в място за срещи, изкуство и забавления.
Всички са поканени на Втори фестивал на българското кино Хасково 2026 от 30 юни до 3 юли – четири прожекции на семейни и детски филми.
От 21 часа на сцената в парк „Ямача“ имате звездите ще Ви чакат под звездите!
Не пропускайте най-касовите български заглавия и си подарете мигове на наслада с любимите кино ленти и актьори.
Вход СВОБОДЕН!
Програма
Втори фестивал на българското кино Хасково 2026
30 юни – „Заведи ме вкъщи“ – български драматичен филм на режисьора Мартин Геновски, по сценарий на Михаил Вешим. Участват Алекс Маринов, Асен Блатечки, Койна Русева, Албена Колева, Яна Маринова и др.
1 юли – „Брънч за начинаещи" – комедия на режисьора Яна Титова, която е и съсценарист с Виктория Радославова. Музиката е на Графа, във филма участват Орлин Павлов, Валентина Каролева, Александра Сърчаджиева, Стилиян Стоянов и др.
2 юли – „Записки по едно предателство" – българска историческа драма на режисьора и сценарист Георги Дюлгеров. Филмът е базиран на книгата „Записки по българските въстания“ от Захари Стоянов. Участват Иван Николов, Пламен Димов, Ивайло Христов и други. Филмът е сниман в Копривщица и в района на Тетевен и Рибарица.
3 юли – „Ема и Шоколандия" – семейна комедия за Ема и нейното щуро семейство. Срещи със змии, папагали, котки, кучета, фалшива Червена Шапчица, приказни герои и един ужасен сок от гъби, гарниран с много смях и шоколад. Режисьор и сценарист на лентата е Николай Павлов, по мотиви от книгата „Шоколандия“ на Аделина Павлова. В ролите: Дария Ангелова, Дарин Ангелов, Стефания Колева, Кръстю Лафазанов, Албена Михова, Ники Станоев и др.