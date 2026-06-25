Успехи за хасковските боксови клубове на Държавното първенство

Държавното лично първенство по бокс за младежи и девойки продължава в Ботевград. На ринга се качиха състезатели и на трите хасковски клуба. Част от тях вече стигнаха до отличията.

При девойките до 15 години Мария Тенчева (БК „Севдалин Василев“) се класира на трето място в категория до 66 кг. В спор за място на финала тя загуби от Илина Петкова от Стара Загора.

Бронзов медал спечели и Десислава Георгиева (БК „Стефан Караджа“). Десислава загуби на полуфиналите в кат. до 60 кг. при девойките до 18 години от Дея Ганева („Мизия“ – Плевен).

При 65-килограмовите Дамла Нешад (БК „Стефан Караджа“) е вицешампионка. На финала тя отстъпи пред Адриана Митова (БК „Левски“-София).

Съотборникът ѝ Борис Янков е трети при младежите до 90 кг.

Джанет Вели (БК „Стефан Караджа“) победи Никита Николаев от „Балкан“ – Ботевград и продължава напред. Утре хасковлията ще играе четвъртфинал срещу Николай Кара Бойков от ЦСКА.

Утре на ринга излиза и Тодор Христов от „Севдалин Василев“. На четвъртфиналите в категория до 80 кг. Христов ще играе срещу Хасан Коджаахмедов от Омуртаг.

В същата категория четвъртфинал ще играе и Джан Октай от БК „Хасково“. Той ще се изправи срещу Неделин Вълчев от Стара Загора.