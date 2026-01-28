От х:

Двама хасковлии на полуфиналите на държавното първенство по бокс

Двама хасковлии се класираха за полуфиналите на държавното първенство по бокс за младежи в Козлодуй. 

В категория до 60 кг. Дейвид Огнянов записа втората си победа и ще спори за място на финала. Възпитаникът на БК „Стефан Караджа“ се наложи над Димитър Пантелеев от ЦСКА. Хасковлията победи с пълно съдийско единодушие. На полуфинала състезателят на треньора Лифат Скендер ще се изправи срещу Джан Ахмедов от „Лаута Арми“ (Пловдив). 

В категория до 75 килограма днес победа записа и състезателят на БК „Хасково“ Джан Фикрет. За възпитаника на треньора Александър Калинов това бе втори успех в надпреварата. На ринга днес Фикрет победи Александър Великов от БК „Русе“. Джан спечели четвъртфиналната среща с 5:0 съдийски гласа. На полуфинала хасковлията ще играе с снимките Болдирев от БК ЦСКА. 

Двубоите са утре.

Източник: Haskovo.NET

