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Остават часове до Хасково РОК – фест с кауза и музика, която сбъдва мечти

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    Часове остават до началото на Хасково РОК 2026г. Тази вечер от 20:00 часа са КСК „Спартак“ рок-срещи и музика, която обединява Хасково около една кауза. Тази година меломани, музиканти и организатори сме обединени за Миро. Заедно можем да сбъднем мечтата на Мирослав Динков от Хасково. Младият мъж се нуждае от трансплантация, а всеки от нас може да му помогне като си купи тениска, кърпа или сувенир от Haskovo ROCK. Всички събрани средства ще бъдат за Миро! 
    И ако не успеете да бъдете с организаторите от Община Хасково, МКБППМН, ПИЦНВ и гостуващите рок-банди по време на Haskovo ROCK, може да помогнете на Миро чрез дарение по банков път. 
     
    Дарителска сметка за Мирослав Динков:
    IBAN: BG69FINV91501017623750
    BIC : FINVBGSF
    Титуляр: Виолета Стефанова Динкова
    Violeta Stefanova Dinkova
    Основание: Виолета Стефанова Динкова
     
    Програмата на Хасково РОК си заслужава: 
     
    4 юли /събота/ от 20 часа: 
    STATE OF MIND – младежката рок-банда от Хасково, която върви смело към голямата сцена  
    ACE BULLET 
    TORNADO 
     
    5 юли /неделя/ от 20 часа: 
    P.I.F с гост-вокалисти 
    Б.Т.Р. 
    Източник: Haskovo.NET

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