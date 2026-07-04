Остават часове до Хасково РОК – фест с кауза и музика, която сбъдва мечти

Часове остават до началото на Хасково РОК 2026г. Тази вечер от 20:00 часа са КСК „Спартак“ рок-срещи и музика, която обединява Хасково около една кауза. Тази година меломани, музиканти и организатори сме обединени за Миро. Заедно можем да сбъднем мечтата на Мирослав Динков от Хасково. Младият мъж се нуждае от трансплантация, а всеки от нас може да му помогне като си купи тениска, кърпа или сувенир от Haskovo ROCK. Всички събрани средства ще бъдат за Миро!

И ако не успеете да бъдете с организаторите от Община Хасково, МКБППМН, ПИЦНВ и гостуващите рок-банди по време на Haskovo ROCK, може да помогнете на Миро чрез дарение по банков път.

Дарителска сметка за Мирослав Динков:

IBAN: BG69FINV91501017623750

BIC : FINVBGSF

Титуляр: Виолета Стефанова Динкова

Violeta Stefanova Dinkova

Основание: Виолета Стефанова Динкова

Програмата на Хасково РОК си заслужава:

4 юли /събота/ от 20 часа:

STATE OF MIND – младежката рок-банда от Хасково, която върви смело към голямата сцена

ACE BULLET

TORNADO

5 юли /неделя/ от 20 часа:

P.I.F с гост-вокалисти

Б.Т.Р.