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Шофьор с присъда за алкохол седна пак зад волана и удари пешеходец в Книжовник

Водач с алкохол удари пешеходец в хасковското село Книжовник, съобщиха от полицията.

Снощи в 22 часа в центъра на селото 32-годишен местен жител се е движил с „Опел“. Той е блъснал с предната част на автомобила намиращия се на платното 33-годишен пешеходец от село Сладун. Пострадалият е прегледан на място от медиците и освободен за домашно лечение.

Пътните полицаи са тествали с дрегер водача, който отчел 0,73 промила алкохол. Изяснило се е, че управлява след влязла в сила присъда за същото нарушение. Отказал е да даде кръвна проба за медицински изследвания. Последвало е 24-часовото му задържане по образуваното бързо производство.
 

Източник: Haskovo.NET

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