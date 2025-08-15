От х:

55-годишен пешеходец пострада при удар от кола в Хасково

    55-годишен пешеходец пострада при удар от кола в Хасково. Инцидентът стана на булевард „Никола Радев“ в квартал „Бадема“.

    Мъжът е удар от фирмен лек автомобил „Пежо“, шофиран от 33-годишна жена – служителка във фирмата. Тя обясни, че е излизала от близката бензиностанция и е тръгнала да прави ляв завой по булеварда, където има двойна прекъсната линия. По нейни думи, пешеходецът е излязъл на платното внезапно и се затичал, като тя го ударила леко и той паднал на земята. Не успяла да предотврати удара.

    След падането мъжът се оплакваше от болки в гърба. Той бе откаран с линейка в болница.

    На мястото на инцидента имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Движението на коли в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

