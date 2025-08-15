Хасковлийки: Водачи фучат през парк заради премахнати бетонни топки

Водачи фучат през парк в хасковския квартал „Дружба-1“. Това става след премахването на бетонни топки, които са били поставени на тротоара край детската площадка край улица „Кюстенджа“.

След премахването на циментовите съоръжения започнаха да преминават много коли, особено заради течащите ремонти наоколо и подмяната на водопровода по улица „Св. св. Кирил и Методий“, поради което използват трасето за обходен маршрут.

„В рамките на час минаха десетина коли. Някои от шофьорите се засилват, а тук ежедневно играят много деца“, разказаха възмутени майки, дошли с дъщерите си в парка. Те са на мнение, че трябва да се предприемат мерки преди да стане инцидент.

Видимо три от бетонните топки са премахнати и са захвърлени в две от градинките.

Според някои от живеещите в района, бетонните съоръжения са били премахнати заради отстраняване на ВиК авария, за да може да премине техника до проблемния участък на улица „Песнопой“. Други съседи обаче смятат, че топките са премахнати от граждани, за да се преминава свободно с автомобил.