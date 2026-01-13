От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Издирват водач на кола, блъснал и ранил пешеходец в Хасково

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    75-годишен пешеходец пострада при катастрофа на булевард „Раковски“ в Хасково. Инцидентът стана в ранния следобед днес.

    По първоначална информация, хасковлията е преминавал по пешеходната пътека до кръговото на кръстовището с улица „Ком“, когато е блъснат от кола. След произшествието, шофьорът не е спрял на място и е продължил по пътя си.

    Пострадалият мъж е бил откаран в Спешното отделение на МБАЛ–Хасково, като е бил пренасочен за преглед в Ортопедо-травматологичното отделение. По първоначална информация, той е получил леки охлузвания по краката.

    Автомобилът, с който е извършено произшествието и водачът са в процес на издирване, казаха за Haskovo.net от „Пътна полиция“. Колата е известна на органите на реда. По предварителна информация, тя е собственост на жена, но тече изясняване на човека зад волана.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет
    Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет
    преди 2 минути
    Ромите в Узунджово с трескава подготовка за Банго Васил
    Ромите в Узунджово с трескава подготовка за Банго Васил
    преди 6 часа
    Задържаха тираджия с 2.13 промила зад волана
    Задържаха тираджия с 2.13 промила зад волана
    преди 7 часа
    Хасковлии триумфираха на NOSTRABET SUPER CUP 2026
    Хасковлии триумфираха на NOSTRABET SUPER CUP 2026
    преди 21 часа
    Общинари обвинаха областния управител в тенденциозност, според д-р Стефка Здравкова става въпрос за некомпетентност от тяхна страна
    Общинари обвинаха областния управител в тенденциозност, според д-р Стефка Здравкова става въпрос за некомпетентност от тяхна страна
    преди 23 часа
    ОФК „Хасково“ стартира зимна подготовка. Коце Пеев отново на терена
    ОФК „Хасково“ стартира зимна подготовка. Коце Пеев отново на терена
    преди 1 ден

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Волева - Ето Ме / Voleva - Eto Me

    Случаен виц

    Задържаха тираджия с 2.13 промила зад волана
    Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет

    Този който се усмихва, вместо да се гневи, е винаги по-силният. - Японска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кроасани със сирене
    Кроасани със сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини