80 жители на Хасковска област вече декларираха доходите си пред НАП

Над 4000 души в страната, 80 от които жители на Хасково и областта, декларираха доходите си през първите четири дни от данъчната кампания 2026 г., която стартира онлайн на 10 януари. Подаването на данъчни декларации от физически лица в офисите на НАП започна на 12 януари (понеделник), а първа в офиса в Хасково доходи декларира дама от Димитровград, която пожела да ползва данъчно облекчение за деца.

Срокът за деклариране на получените през 2025 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2026 г.

Тази година, след присъединяването на България в еврозоната, доходите от миналата година се обявяват в левове, а данъкът върху тях ще се плаща в евро безкасово – с банкова карта онлайн или през физически ПОС терминал в офис на приходната агенция.

При плащане на данъка през януари в банков клон е възможно да се плати в левове, като след тяхното превалутиране те постъпват в съответната сметка на НАП в евро. Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 31 март 2026 г. включително, като размерът й не може да надвишава 255,65 евро/500 лв. Условие за ползване на отстъпката и данъчните облекчения, е лицето да няма неплатени публични задължения към датата на подаването на декларацията.

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от: трудови правоотношения; граждански договори и хонорари; субсидии, изплатени на земеделски производители; доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица; доходи от продажби в интернет с цел печалба и др.

Те ще бъдат вписани в левове, тъй като се отнасят за период преди 1 януари 2026 г., когато беше въведена европейската единна валута у нас. Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни 2026 г. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни 2026 г.

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходната администрация, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на Агенцията и пощенските станции. При необходимост от допълнителна помощ при попълването и подаването на декларациите по електронен път, НАП е осигурила достъп до безплатен интернет (Wi-Fi) във всеки офис, както и технически устройства за подаване на декларации и документи с ПИК, с помощ на служител от администрацията.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.