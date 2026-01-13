От х:

Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет

    Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) осъществиха обучения на тема „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“ със зрелостници от 12-те класове на Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково, съобщиха от полицията.

    Програмата цели да развие уменията за безопасно ползване на информационни технологии, съобразено с възрастовите нужди на децата и тяхната защита в онлайн пространството.

    Целта на обучението е да се повишат знанията на младежите и да се повиши нивото на умения по отношение на рисковете и опасностите, криещи се в интернет общуването. Младите хора получиха и съвети за безопасно сърфиране в мрежата.

    Полицейските служители от ГДБОП запознаха учениците с информация за това как могат да попаднат в различни измамни схеми, как могат да злоупотребят с личните им данни, какви са опасностите, които крият социалните мрежи, както и какви са най-честите измами при онлайн пазаруването.

    Източник: Haskovo.NET

