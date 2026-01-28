МВР-Хасково получи пет високопроходими автомобила за над 150 хил. евро

Областната дирекция на МВР в Хасково днес се сдоби с пет високопроходими и оборудвани автомобила, съобщиха от полицията. Новите коли са доставени по проект „Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството в областта на миграцията между правоприлагащите органи на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол, и провинциите Одрин и Къркларели“, който бе одобрен за финансиране през 2023 г. по програма INTERREG-A ИПП България-Турция 2021-2027.

Проектът е насочен към подобряване на сътрудничеството между органите на реда в областите Бургас, Ямбол и Хасково, както и в турските области Одрин и Къркларели, в отговор на предизвикателствата, свързани с незаконната миграция. Целта е укрепване на оперативния капацитет и по-ефективна реакция в трансграничния район.

Общата стойност на доставените автомобили на ОДМВР Хасково, заедно с монтираното специализирано оборудване е в размер на 150 813,72 евро с включен ДДС.