40 дни домашен арест за 77-годишен мъж, издирван за трудова злополука със загинал

Мярка за неотклонение „домашен арест за срок до 40 дни и забрана за напускане на страната“ получи 77-годишният Бесим Минкара, издирван за трудова злополука със смъртен случай в Косово. Тя бе постановена днес от съдия Филип Филипов от Окръжен съд – Хасково.

Мъжът е с двойно гражданство – турско и сръбско. Бил е изпълнителен директор на фабрика за производство на конци, в която на 2 март 2014 г. е станала трудова злополука. Тогава работник загубил крака си, но по-късно – на 28 март е починал. Минкара е разследван за това, че не е било осигурено безопасно облекло на работника.

За задържането му е бил издаден червен бюлетин на Интерпол в Прищина, по искане на съдебните власти на Косово, с цел провеждане на наказателно преследване срещу него. Той е арестуван при влизане от Турция в България на ГКПП „Капитан Андреево“.

От Окръжна прокуратура – Хасково поискаха чужденецът временно да бъде задържан за срок до 40 дни.

От своя страна Минкара заяви, че е невинен. За това престъпление се предвижда наказание до 8 години затвор по Наказателния кодекс на Република Косово, а в България е предвидено наказание от 1 до 6 години затвор.

Според съда в Хасково не е ясно защо наказателното производство в Косово е инициирано след повече от 10 години, като до този момент няма данни това да е правено. Магистратът взе предвид, че обвиняемият е на една сравнително висока възраст, не е осъждан, не се е укривал от съдебните власти и е заловен на влизане легално в България. Съдът прие, че няма предпоставки същият да се укрие от наказателно преследване. Беше отчетено и известното обстоятелство, че условията в следствените арести не отговарят на необходимите стандарти. Така съдът прецени, че чужденецът ще търпи мярка „Домашен арест до 40 дни“ на адрес в Свиленград, за който днес бяха представени документи в днешното съдебно заседание.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 05.02.2026 г. от 10 ч.